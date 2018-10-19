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Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında ve nerelidir?

Birçok başarılı projede yer alan Zuhal Topal, özellikle yaptığı İzdivaç programıyla da adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sanatçı, insanlar tarafından internette sıkça aranıyor. Peki, Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

19.10.2018 - 14:23 | Güncelleme:

İzdivaç programının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan başarılı sanatçı Zuhal Topal, son olarak Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programıyla ekranlara döndü. Yer aldığı başarılı projeler ile adından sıkça söz ettiren Zuhal Topal, insanlar tarafından da merak ediliyor. Peki Zuhal Topal kim, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Zuhal Topal'la ilgili tüm bilgiler....

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.
1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annemdizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe’nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

ZUHAL TOPAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1 
Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv) 
Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D) 
Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv) 
Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv) 
Kaybolan Yıllar: Yonca 

Tutkunum Sana: Suna 2006 
Selena: Fitnat 2006 (Atv) 
Arka Sokaklar 2006 
Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv) 
Haylaz Babam 2005 
El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005 
Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004 
Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D) 

Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv) 
Lahmacun ve Pizza 2002 
Reyting Hamdi 2002 
Çekirdek Aile 2000 (Kanal D) 
Zehirli Çiçek 2000 Show TV 
Dadı: Hostes 2000 

Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6 
Ruhsar 1997 (Kanal D) 
Kurşun Kalem 1996 
Yazlıkçılar 1996 (Star Tv) 
Kara Melek 1996 
Çiçek Taksi 1995 
Palavra Aşklar 1995

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