THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo 100 ton ağırlığına denk gelen 1,5 milyon canlı çipurayı, İzmir'den Umman'ın başkenti Maskat'a ulaştırdı.

Turkish Cargo, Kılıç Holding'in Ege'de yetiştirdiği 1,5 milyon adet çipura cinsi balığı Umman'a gönderdi. "Boeing 777F" geniş gövde kargo uçağıyla charter seferi olarak icra edilen ve su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla Ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Bodrum'dan Umman'a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balığın ilk hazırlıkların ardından 3 saatte tırlarla İzmir'e taşındığını, sonrasında balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağına yüklendiklerini belirtti.





İzmir'den Umman'a gönderildi

























İzmir'den Umman'a gönderildi

Özen, İzmir'den Umman'ın başkentindeki Maskat Havalimanı'na 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Boeing 777F tipi kargo uçağımızla, IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Kuralları) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu operasyon ile azami hassasiyet gerektiren canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bir uçakla 1,5 milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir. Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı. Biz hem balıkların sağlığı için gerekli ortamı hem de operasyonun gerekliliklerini, alanında uzman ekibimiz ve Turkish Cargo güvencesi ile başarılı bir şekilde sağladık. Turkish Cargo olarak Türk ihracatçısının her daim yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kılıç Holding Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan İlgaz ise "Türkiye'den yurtdışına deniz balığı ihracatı gerçekleştiren tek firmayız. Yaklaşık 1,5 milyon yavru çipura balığını kırk saatten daha kısa sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu'na indirdik ve Turkish Cargo ile ilk taşımamızı gerçekleştirdik. Bayrak taşıyıcı havayolumuz ile gerçekleştirdiğimiz bu operasyonun devamında, buna benzer yeni başarılarda da iş birliği içerisinde olmayı umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.