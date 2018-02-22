Bayern Münih ile oynanan tarihi maçta formasını yeni transfer Vagner Love’a kaptıran Alvaro Negredo, İspanyol basınına dert yandı...

Basın mensuplarına ayrılan bölgede sadece ülkesinde yayın yapan gazetecilere demeç veren Negredo, “Şenol Güneş’in bu kararını beklemiyordum. Kendimi bu maça çok iyi hazırlamıştım. Tabii ki son karar hocanın ancak neden oynatılmadığımı anlamış değilim!” şeklinde konuştu.

FABRİ'Yİ ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Beşiktaş, Bayern Münih’ten 5 gol yedi ancak farkın daha da açılmasını tartışmasız olarak kaleci Fabri önledi. Yaptığı başarılı kurtarışlara rağmen morali bir hayli bozuk olan İspanyol eldiveni soyunma odasında takım arkadaşları teselli etti.

Fabri’ye “Sen elinden geleni yaptın” diyen Siyah-Beyazlı oyuncular, “Farkın daha da açılmasını sen önledin. Senin bu sonuçta bir kusurun yok. Bu hata hepimizin” sözleriyle deneyimli eldivene destek oldular.