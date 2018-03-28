BÖRÜ dizisi, bu akşam ekrana gelmeyecek. Ekrana gelen 4 bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan BÖRÜ dizisinin bugünkü yayın akışında yer almamasıyla "BÖRÜ neden yok?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki BÖRÜ neden yok? BÖRÜ 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ NEDEN YOK?

Çarşamba akşamları Star TV'de ekrana gelen BÖRÜ dizisi, 5. bölümüyle bu akşam ekrana gelecekti ancak dizinin Star TV yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler de yeni bölümün neden yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

BÖRÜ dizisinin bu akşam ekrana gelmeyeceği ile ilgili yapılan açıklamada "BÖRÜ 28 Mart'ta daha çok seyirci konuyu yakalasın diye bugüne kadarki tüm bölümlerin ard arda yayınlanması ile bir haftalık ara verecek. 5. Bölüm, 4 Nisan'da büyük sürprizlerle, ve yine sıradışı heyecanla sizlerle!" denildi. BÖRÜ dizisi, 22:45'te özel bölümüyle ekrana gelecek ancak yeni bölüm yayınlanmayacak.

BÖRÜ dizisi, 5. bölümüyle 4 Nisan 2018 tarihinde ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Ufak Tefek Cinayetler

08:30 - Beni Affet

09:45 - Adını Sen Koy

11:00 - Duymayan Kalmasın

13:00 - Olay Yeri Balçiçek İlter

16:00 - Beni Affet

17:15 - Adını Sen Koy

19:00 - Star Haber

20:00 - Jet Sosyete

22:45 - BÖRÜ Özel Bölüm

01:00 - Ufak Tefek Cinayetler

03:30 - İstanbullu Gelin

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