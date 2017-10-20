California yangınının maliyeti açıklandı: 1 milyar dolar

ABD'nin California eyaletinde 12 gündür süren ve 42 kişinin hayatını kaybettiği yangının maliyeti açıklandı.

Eyalet Sigorta Temsilcisi Dave Jones, yangınlardan etkilenen bölgelerde 8 büyük sigorta şirketinin raporuna göre, afetin bir milyar dolarlık hasara neden olduğunu açıkladı. Rapora sigorta kapsamına girmeyen mülklerin dahil edilmediğine işaret edildi.

Jones, maddi hasarın "büyük ihtimalle dramatik biçimde artacağını", afetin California tarihinin en fazla maddi hasara neden olan yangını olabileceğini söyledi.

Eyalette 7 bin binanın yandığı da ifade edildi.

California eyaletindeki yangınlarda 42 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette hasar tespit çalışmaları devam ediyor, yanan ev sayısının ve maddi hasarın artması bekleniyor.



California Valisi Jerry Brown, itfaiyeye arama kurtarma faaliyetlerine hız vermesini talimatını verdi.

Yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 15 bin kişinin evlerine dönemediği bildirildi.

California Valiliğinin ayrıca yangının yaralarının sarılması için karavanlardan alınan park ücretinin geçici süreliğine kaldırılması, acil servislerde fahiş fiyat uygulamasına eyaletin getirdiği yasağın Nisan 2018'e kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

