İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Trump' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansında (IRNA) yer alan habere göre, medya mensuplarıyla bir araya gelen Zarif, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığı" yönündeki açıklamalarına karşılık, "O adamın sözlerini çok ciddiye almayın." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, İran ile P5+1 ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, bu anlaşmayı "berbat" olarak nitelendirmişti.

Trump, "nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmayan İran'ın, ilerleyen süreçte bir şeyler yapabileceği" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında da Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirmiş, başkan olması halinde bu anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.