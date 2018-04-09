Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Spor Saati' programında spor gündemini değerlendirdi.

'' BAŞAKŞEHİR HAKEM DESTEKLİ OYNUYOR GİBİ''

Programın başında Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki ilk yarı performansını ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Fatih Altaylı, ''Valla durum iyi görünmüyor. Bir tane çok net pozisyon kaçırdı. Deniz Yılmaz'ın ayağı kaydı ve düştü. Galatasaray'ın net pozisyonu yok. Rakip sahada oynuyor ama sık sık kontra yiyor. Bir forvet daha oyuna alır mı bilemiyorum. İleride Gomis çok yalnız kalıyor çünkü üç kişi tutuyorlar. Belki biri yanına gelirse Gomis top indirebilir, bir şeyler yapabilir. Tempo ilk yarıda çok yüksekti. Kolay bir maç olmayacaği belliydi. Bu saatten sonra Galatasaray'a kolay maç yok. Başakşehir'le oynayacak, sonra Alanyaspor sonra Beşiktaş sonra da Göztepe... İşi çok zor. Fikstür olarak en dezavantajlı takım diyebilirim ama diğerleri de dezavantajlı... Beşiktaş'ın da kolay değil. Fenerbahçe, Sivas ve Kasımpaşa'ya gidiyor, bir tek Karabükspor kolay gözüküyor. Başakşehir'in iki deplasmanı var biraz daha avantajlı gözüküyor. Baktığın zaman Başakşehir çok rahat top oynamıyor. Kazanacakmış gibi değil hakem destekli oynuyor gibi. Emre'nin her maç kırmızı kart görmesi gerekiyor ama hakemler görmüyor.'' dedi.

''TRABZONSPOR'UN 9 YIL BOYUNCA NAKLEN YAYIN GELİRLERİ TEMLİKLİ OLACAK''

Trabzonspor'un 9 yıl boyunca birçok gelirinin temlikli olacağını söyleyen Altaylı, ''Ahmet Ağaoğlu'na Allah kolaylık versin. O işlerin içinden nasıl çıkacak bilmiyorum. Trabzonspor'un önümüzdeki 9 yıl boyunca naklen yayın gelirleri temlikliymiş. Trabzonspor'a 9 yıl boyunca naklen yayından para gelmeyecek. Tribün satışlarından ve sponsorlardan gelecek ama onlar da temlikliymiş. Ahmet Ağaoğlu uzun yıllar hiçbir geliri olmayacak bir kulübü yönetecek. Nasıl yönetecek, Allah kolaylık versin. Trabzonspor, Gaziantepspor'un pozisyonuna düşebilir. Batabilir. Trabzonspor'un işi çok zor.'' ifadelerini kullandı.

FORMULA 1 GECE YARIŞINDA KAZA!

Formula 1'de yaşanan kazayla ilgili yorumda bulunan Altaylı, ''Raikkonen doktor değil geri dönüp de tedavisini yapsın. Mekaniğin hatası... Tekerleğin önünde durulmaz. Bu pistten nefret ediyorum. Orada yarış olur mu kardeşim? Bahreyn'de yarış olur mu yahu!'' dedi.

''DOPİNGDEN BİRİ ÖLSEYDİ; ARMSTRONG DENEN ŞEREFSİZ ÖLÜRDÜ''

Amatör sporlarda yaşanan doping olaylarıyla ilgili konuşan Altaylı, ''Dopingden birisi ölcek olsa Lens Armstrong denen şerefsiz ölürdü. Bütün ödülleri alıp sonra dopingli olduğu ortaya çıkan pis herifler. Sporu kirleten pis herifler!'' dedi.

''RAKİP TAKIMIN ADAMINI TRİBÜNDE DÖVEN ADAMDAN 'YILIN SPOR ADAMI' MI OLUR?''



Aziz Yıldırım'ın 'yılın spor adamı' seçilmesini yorumlayan Altaylı, ''Bu haberi duyunca kahkahalarla güldüm. Tribünde rakip takımın adamını döven adam 'yılın spor adamı' oluyorsa; önümüzdeki sene de tribünde birini öldürene ödülü versinler. Böyle bir rezillik olur mu ya!'' dedi.

''AZİZ YILDIRIM'IN DİĞER ETKENLER DERKEN NELER KASTETTİĞİNİ BİLMİYORUM''

Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk yorumunu değerlendiren Altaylı, ''Aziz Yıldırım'a sormak lazım bu etkenleri. Şampiyon yapan Denizli'yi kovduktan sonra 'o mu şampiyon yaptı ben yaptım' diyen Yıldırım'a diğer etkenleri sormak lazım. Bu tarz işlere etki ettiğini daha önce de defalarca gördük. Diğer etkenler neler bilmiyorum. Siyaseti mi kastediyor bilmiyorum ama Aziz Yıldırım bir şeyler biliyor. Başkanın aklını fikrini okuma yetisine sahip değilim. Keşke böyle bir yeteneğim olsaydı. Öyle bir yeteneğim olsaydı da en son Aziz Yıldırım'ı okurdum. Dediğim gibi bu durum uzmanlık alanına giriyor galiba!'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'A BAŞKANI OLSAM; YILDIZLARI SÖKERİM, YILDIZ YERİNE UEFA VE SÜPER KUPA FOTOĞRAFI KOYARIM''

Fenerbahçe'nin 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukları talep etmesiyle ilgili yorum yapan Fatih Altaylı, ''Bunun tesciline gerek yok ki? Eğer 28 kere şampiyon olduğunu düşünüyorlarsa; formasına 5 yıldız taksın, geçsin. Kim engeller ki? Sokaklarda 'ben Napolyonum' diye gezen adamlar var. Ceketi bağlamış, elini sokmuş buraya 'abi ben Napolyonum' diyor. O adama ne yapacaksın, tartışacak mısın? Kanun mu var bununla ilgili? TFF, Fenerbahçe'nin üstünde bir organizasyon mu? Fenerbahçe çıksın desin; 'Bundan sonra 5 yıldızlı forma giyeceğim'. Engelleyen yok ki... 'Ben Napolyonum' da diyebilir 'Kraliçe Elizabeth'im' de diyebilir. O zamanki ligin adı; Mahali Lig... Mosturoğlu desin ki, 'Mahali Lig şampiyonluklarımı da katacağım'. Formanın bir yanına 3 yıldız taksın desin bu Türkiye Kupası Şampiyonlukları... Galatasaray desin ki, 'Ben 11 tane takacağım' desin... Bunun önünde bir engel yok. Şekip Bey'in böyle hak mak demesine gerek yok. 'Bu benim hakkımdır' diyorsa; önlü arkalı yıldız taksın. Bu beni rahatsız etmez. Beşiktaş'ın da aynı şeyi geçmişte yaptığını, Fenerbahçe'de yapacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başı kel mi? Fenerbahçe de gitsin mahkemeye. Önlü arkalı yıldızlı formalarla gezeriz, kafamıza da bir huni takarız. Sonuç mühim değil, ben bunlara takılmıyorum. Şu anda Galatasaray başkanı olsam; bütün yıldızlarımı oradan sökerim. Alın yıldızlar sizin olsun. Ben oraya UEFA ve Süper Kupa fotoğrafını koyarım. Derim ki; 'Arkadaşlar 55 kez şampiyon oldunuz, takım tüm yıldızları' derim. Benim açımdan tartışma biter, onlar açısından devam eder. Fenerbahçe kalkıp da, 'Biz 1959'dan önce 7 kere Dünya, 2 kere Avrupa Şampiyonu olduk' diyecek hali yok.'' ifadelerini kullandı.

''AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİNE MANA BİÇMEK ZOR''

Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor maçından sonra yaptığı açıklamaları değerlendiren Fatih Altaylı, ''Aykut Kocaman bu, sözlerine mana biçmek zor. Başta Kocaman olmak üzere... İleride böyle bir takım olma arzumuz var deseydi daha makul olurdu. İleride de olmayacak demesi ilginç. Şunu mu demek istiyor acaba. Güçlü takım peş peşe gol atamaz, bunu demek istiyorsa; doğru söylüyor. Çok mühim değil. Aykut Kocaman'ın daha ağır saçma laflar ettiği basın toplantıları hatırlıyorum. Seyirci topun bir o kaleye bir bu kaleye geldiği, sürekli pozisyonların olduğu, takımının iyi hareketler yaptığı, yıldız oyuncularının tribünleri coşturacağı bir takım ister. Hele Fenerbahçe taraftarı atak yapan takımı sever. Anadolu takımı gibi Fenerbahçe'yi oynatamazsın. Fenerbahçe'nin tribünleri fazla dolu bile...'' şeklinde konuştu.

''RONALDO BÖYLESİNE BİR GOL ATMIŞKEN ZIDANE'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR OLMADI''

Unutulmaz goller vardır. Sıfıra yakın bir yerden Hodal'ın attığı bir gol vardır. En unutamadığım gol odur. Ronaldo'nun golü de öyle bir goldü. Gazete'de yayın yönetmeniyim, birisi kalkıp çok önemli bir haber getiriyor; ben kalkıp 'daha öncelerde daha iyi haberler yaptım' diyorum. Bu ona benziyor. Adam öyle gol atmış, kalkıp da bunu söylemek olmaz. Zidane'ı garipsedim. Demek ki kıskançlık geçmiyor.

''GÖZÜNÜZE SARI LACİVERT PERDE İNİNCE BUNU GÖRMEYEBİLİRSİNİZ''

Cristiano Ronaldo'nun rövaşata golü ile geçtiğimiz sezon Cüneyt Çakır'ın iptal ettiği Sow'un rövaşata golünün tartışılması üzerine yorum yapan Altaylı, ''Gözünüze sarı lacivert bir perde indiği zaman bunu görmeyebilirsiniz. Birinde ayakla kafa arasında yarım metre fark var. Diğerinde kafa Sow'un ayağına değiyor. Juventuslu De Sciglio eğer kafasını ayağa soksaydı; o da faul olurdu. Epey mesafe var. Tartışmaya değmez. Taraftarlık böyle bir şey. Zaman zaman hepimiz için geçerlidir. Benim için de geçerlidir. Taraftar olunca aklımızı zaman zaman yitiriyoruz.'' dedi.

''ADAMLIKTA CRISTIANO RONALDO 150 TANE MESSI EDER''

Cristiano Ronaldo ile Messi tartışmasını değerlendiren ve Ronaldo'nun Suriyeli çocuklara gönderdiği mesaj için Ronaldo'ya övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Altaylı, ''Adamlıkta Cristiano Ronaldo, 150 tane Messi eder. Bakıyorsun, takım arkadaşlarına yardım ediyor. Filistinli çocuklara verdiği destek, insan haklarıyla ilgili çıkışları, muhtaç dostlarına yaptığı karşılıksız yaptıkları, muazzam bir adam! Adamlık işte on numara! Ronaldo bunları hep yapıyor. Bu kıymetli bir iş. Geçen hafta burada söyledim. Beşiktaşlı futbolcuların Hatay ziyareti... Sessiz, sedasuz ve efendice... Kalkıp devlet başkanlarıyla poz vermek için yapmıyor bunları. Ronaldo da sessiz sedasız yapıyor. Beşiktaş'a helal olsun, Ronaldo'ya on kere helal olsun!'' dedi.

''BEŞİKTAŞ'IN TFF BAŞKANINA 100 MİLYON BORCUNUN OLMASI NORMAL BİR ŞEY Mİ?''

Fikret Orman'ın yaptığı açıklamaları ve Beşiktaş'ın Trabzonspor ile arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan transfer olayını hatırlatan Altaylı, ''Bu yapılan ilk değil biliyorsun. Habertürk Gazetesi'nin yazdığı bir olay daha vardı. Trabzonspor maçından hemen önce Trabzonspor'da dahi oynamayan ve kiraya verdiği bir oyuncuyu da garip bir parayla maçtan bir süre önce transfer ettiler. Fakat bunlar konuşulmuyor. Türkiye'de zaten hiçbir şey konuşulmuyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Konuşacak çok şey var. TFF başkanının Beşiktaş'tan 100 milyon alacaklı olması çok normal bir şey mi? Buna UEFA ve FIFA bir şey demiyor mu? Demiyor...

''FİKRET ORMAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DENSİZLİK, LÜZUMSUZLUK, ZEVZEKLİK''

Demba Ba'nın kaçırdığı golleri yorumlayan Fatih Altaylı, ''Kolay kolay olmaz ama bu açıklamaları yaptığın zaman atamadığında da 'atmadı' oluverir. Demba Ba o golü normalde kaçırabilir, normaldir ama Fikret Orman maçtan üç gün önce saçma sapan açıklama yapınca bunlar konuşulur. Böyle bir açıklamanın yeri ve gereği yok. De ki şike yapıyorsun de ki Demba Ba'yı uyutmaya çalışıyorsun, bunu aleni yapmazsın. Bir şike kokusu değil bu ama densizlik, lüzumsuzluk, zevzeklik, ne dersen de! Niye bunu söylüyorsun kardeşim? Demba Ba her golü atan bir adam mı? Ligde kaç golü var. Ben Demba Ba'nın böyle bir şey yaptığını asla düşünmüyorum ama Fikret Orman'ın lüzümsuz gevezeliğinin sonucu olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Cyle Larin'i yorumlayan Altaylı, ''Larin hakkında hiçbir izlenimim yok. İyi bir oyuncu mu kötü bir oyuncu mu bilmiyorum.'' dedi.

''QUARESMA'NIN CEZASINI GALATASARAY MAÇINA GÖRE VERDİLER DİYE HİSSEDİYORUM''

Quaresma'nın cezasını zaten Galatasaray maçını düşünerek verdiler diye hissediyorum. Valla Galatasaray önce Gençlerbirliği'ni yensin. Galatasaray-Beşiktaş maçı büyük ihtimalle berabere bitecek gibi duruyor. O zaman Başakşehir'e doğru şampiyonluk evrilebilir. Lig bu belli olmaz. Galatasaray, Gençlerbirliği'ni mağlup etseydi büyük avantaj sağlardı.

''BU DURUMUN NE BENİM NE DE SEYİRCİLERİN UMRUNDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Altınordu'nun düzenlediği U12 Kupası'nda yaşanan olaylarla ilgili konuşan Altaylı, ''Beşiktaş'ın çekilmesiyle ilgili bir fikrim yok. Ne beni ne seyircileri ilgilendiren bir konu olduğunu düşünmüyorum. Beşitkaş çekilmese iyi olurmuş. Altınordu 'bunları oynatma' derken yaşları hakkında yeni bilgi sahibi mi olmuş. Turnuva kural kitapçığı varsa; 50 kilo ve 1.70'in üzerinde oyuncular oynayamaz dersin. Ne bileyim!'' dedi.

''ALİ KOÇ BAŞKAN OLSA TRABZONSPOR'U KURTARAMAZ''

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile ilgili konuşan Altaylı, ''Trabzonspor'u başkan kim olursa olsun çok zor bir süreç buluyor. Eğer bir darphane kurup para basma durumları yoksa Trabzonspor kurtulamaz. Ali Koç başkan olsa Trabzonspor'u kurtaramaz. Çok yazık oldu Trabzonspor'a... Nasıl işin içinden çıkacaklar bilmiyorum.'' şeklinde konuştu.

''ATIBA'NIN PAZARA ÇIKMASININ HABER DEĞERİ YOKTUR''

Atiba'nın pazardaki görüntülerinin yansımasıyla ilgili tepki gösteren Fatih Altaylı, ''İnsan pazara çıkamaz mı? Atiba bakkalda, Atiba manavda, Atiba şurada burada! Bunların haber değeri var mı? Atiba yıllardan beri pazara çıkıyor. Bunun neresi haber anlamıyorum.'' şeklinde konuştu.

''ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ GÖSTEREN DANGALAKTIR''

Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı değerlendiren Altaylı, ''Ağabey buna tepki veren gerçekten dangalaktır. Gazeteye de bunu zaten yazdım. Siz eşsiniz ağabey! Zor durumda birbirinize yardım edeceksiniz. Karısı hasta olsa; Arda ona çorba getirip içirmeyecek mi? Adamın ayağı sakatlanmış evde yatıyor ve karısı da ona evde tedavi uyguluyor. Bundan daha normal ne var? Arda eğilemiyor, buz mu koyuyor, sıcak su mu koyuyor masaj mı yapıyor bilemiyorum? Ben hastalansam karım bana bakmayacak mı? Arda'nın parası var karısı değil hemşire mi tedavi yapsın arkadaş! Kötülüğün artık zirvesine çıktık. Ne var bunda? Arda'ya biri soru sordu. Vay karısına konuşma yasağı mı koydu! Bu konuda ailecek konuşma yasağı alamaz mıyız arkadaş! Hakikaten zırvalığın dibine vurduk. İnsan gibi düşünün. Biz burada konuşuyoruz. Sana diyorum, 'Fatihciğim bu program hakkında konuşmayalım'. Sonra sen de konuşmuyorsun. Bunda ne var arkadaş? Artık cılkı çıktı. Artık futbolculara, 'Bir gecede kaç kez sevişiyorsunuz?' falan diye soracaklar artık. Arda'nın ayağına masaj yapıyor ağabey! Arda da eşini övüyor. Fizyoterapisti demiş bir de... Ne güzel bir şey. Bunu yazan dangalaklar fizyoterapistin ne olduğunu bilmiyorlar. Memleket bir garip arkadaş!'' dedi.

''GALATASARAY TARAFTARI ARDA TURAN'A NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR, ANLAMIYORUM''

Galatasaray-Başakşehir maçıyla ilgili konuşan Altaylı, ''Emre'yi iyi bir atmosfer beklemiyor. Arda'ya da bir tepkisi var Galatasaray'ın... Onu da anlamıyorum ben. Arda, 'Ben gelmem' demedi. Galatasaray, Arda'yı istemedi. Galatasaray taraftarının verdiği tepkiye mana vermiş değilim. Keşke Arda'yı alkışlasalar. Uluslararası başarılara imza atıp, sonra çuvallamış ama iyi bir Galatasaraylı... Çocuk her yerde 'Ben Galatasaraylıyım' diye bağırıyor. Çıkıp da 'Ben Başakşehirliyim, doğuştan Fenerbahçeliyim' demiyor.'' dedi.

''BUGÜNDEN İTİBAREN ŞAMPİYONLUK İBRESİ BAŞAKŞEHİR'E DÖNER GİBİ DURUYOR''

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Fatih Altaylı, ''Gençlerbirliği maçı 1 puanla tamamlansa da 3 puanla tamamlansa da puansız da tamamlansa bundan sonraki her maçı finaldir. Başakşehir ve Beşiktaş'ın her maçı da finaldir. Dileğim o ki bundan sonra sadece futbol konuşulsun. Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği maçında skandal bir karara imza attı. Daha önce kırmızı kart verdiği bir pozisyonda bu kez kart bile vermedi. Cüneyt Çakır karaktersiz bir performans sergilemeye devam ediyor. Bunlar zor işler. Kolay işler değil. Üç takımın şampiyonluk şansı var. Şu dakikadan itibaren şampiyonluk ibresi Başakşehir'e döner gibi duruyor.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN CEZA ALMAMA OLASILIĞI GİDEREK GÜÇLENİYOR''

Mustafa Cengiz'in mali durumlarla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Altaylı, ''Çaba güzel bir şey. Dursun Özbek'in çok övündüğü transferler var ya transfer yapıldığı günden bugüne kadar oluşan kur farkı 114 milyon TL! Özbek'in sadece transfer yapılan geçen yazdan bu senenin Nisan'a kadarki Euro'daki artıştan ortaya çıkan kur farkı 114 milyon TL! Bunun için taraftarı kaç forma ve loca alması gerektiğini sen hesapla, eğer kolay bir iş ise... O yüzden Galatasaray başkanlarının çok konuşmasından yana değilim. Galatasaray başkanları konuşmamalı. Çünkü bu konuşmalar gerekli değil. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması önemli. İkinci olursa iki ön eleme oynayacak bu bir risk. Direkt katılmak büyük avantaj olacak. Ligi en azından ikinci tamamlaması lazım. Ceza almama olasılığını giderek güçlü bir olasılık olarak görüyorum. Belki de UEFA ligin tamamlanmasını bekliyor.'' şeklinde konuştu.

''BAHİSLE İLİŞKİSİ OLAN HER FUTBOLCUNUN LİSANSI İPTAL EDİLMELİDİR''

Zlatan Ibrahimovic'in yaşadığı lisans sorunuyla ilgili konuşan Altaylı, ''Bir futbolcunun bahis şirketinin ortağı olması büyük bir rezilliktir. Futbolcuların bahis şirketle bırak ortak olmayı, yan yana olması, bahis şirketinin olduğu caddeden geçmemesi gerekir. Bahisle ilişkisi olan bir futbolcunun lisansının iptal edilmesi gerekir. Bırakın oynamayı, ortak olması kabul edilemez bir şeydir. FIFA sonuna kadar haklıdır. Zlatan'ın gerçekten böyle bir durumu varsa; FIFA'nın futbol lisansını vermemesi lazım. Hiçbir yerde oynamaması lazım. Hiçbir ülkede sahaya çıkamaması lazım.'' dedi.