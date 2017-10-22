Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tüm ülkenin merakla beklediği gün geldi çattı! Bir tarafta Süper Lig'e fırtına gibi giriş yapan yenilgisiz lider Galatasaray, diğer tarafta ezeli rakibinin 8 puan gerisindeki Fenerbahçe! Galatasaray, sarı-lacivertlileri devirerek hem aradaki puan farkını yükseltmek hem de rakibini psikolojik çöküşe itmek istiyor. Fenerbahçe ise 3 puana ulaşarak 'Bu yarışta ben de varım' demek istiyor.

SAAT: 19:30

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Türk Telekom Spor Kompleksi

YAYIN: BeIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, De Souza, Alper, Giuliano, Valbuena, Janssen

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SAKATLAR: Robin van Persie, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

- Fenerbahçe taraftarları, 15:15 civarında maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na gitmek için buluştu.

- Ülker Stadı etrafında toplanan taraftarlar, otobüslere bindirilmek için üst aramasından geçirildi.

- Üst aramasında taşkınlık çıkaran taraftarlardan bazıları 15:30 sularında gözaltına alındı.

- 16:00 sularında Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıktı.

- Sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları, bindikleri otobüsün camlarını kırdı.

- Fenerbahçeli taraftarlar, 16:40 civarında Türk Telekom Stadı'na vardı.

- Bindikleri otobüsün camlarını kıran taraftarlar, stat yerine Ayazağa Karakolu'na götürüldü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 22, 2017

DHA'da yer alan habere göre daha sonra Türk Telekom Stadı'na giderken otobüsün camlarını kıran taraftarlar, Ayazağa Karakolu'na götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı dün, bindikleri otobüsün camlarını kıran taraftarların maça girişine izin vermeme kararı almıştı.

Bu sezon yeni transferleriyle lige harika bir giriş yapan Galatasaray, üst üste oynadığı Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 4. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Igor Tudor'un öğrencileri, sonrasında oynadığı son 4 maç olan Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Atiker Konyaspor mücadelelerinden de galibiyetle ayrılarak liderliği kimselere bırakmadı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 20, 2017

LİG TARİHİNDE BİR İLK! Süper Lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden biri, ilk sekiz haftanın ardından diğer iki rakibine en az sekizer puan fark atmayı başardı.Galatasaray, 8 hafta sonunda 22 puanla liderken Fenerbahçe 14 puanla beşinci, Beşiktaş ise sarı-lacivertlilerle aynı puanla altıncı sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ise lige 2 beraberlikle başladı. Sarı-lacivertliler, Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe, ligin 4. haftasında içerde Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek büyük bir şok yaşasa da sonrasında alınan Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle yara sardı. Sarı-lacivertliler Akhisarspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle inişli çıkışlı bir performans sergilerken geçen hafta oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek derbiye moralli geldi.

GALATASARAY'A 5 MAÇTIR GEÇİT YOK! Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce, 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olmuştu. Daha sonraki 5 maçta Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Galatasaray’a son 3 lig maçında ise gol şansı vermedi. Kanarya, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 2 maçtan ise birer beraberlik ve galibiyetle döndü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 22, 2017

RAKAMLARLA DERBİ!

5 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 108 yıllık rekabetin ilk 7 maçında rakibine gol bile atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini 5 yıl sonra alabildi.

18 - Türk futbol tarihine damga vuran ezeli rekabet tarihinde Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi.

121 - Galatasaray ile Fenerbahçe, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 120 kez karşılaştı. Kanarya, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu.

154 - Fenerbahçe ezeli rekabette üstünlük sağladığı rakibini gollerde de geride bıraktı. Lig maçlarında Sarı-Lacivertliler 154, Sarı-Kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

12 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette ekim ayındaki 31 randevuda Kanarya 12, Cimbom 5 kez kazandı.

8 - Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kanarya son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a karşı 3-2’lik skorla almıştı.

GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR! Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa maçında 3-1 yenilmişti. Galatasaray, bu maçın ardından çıktığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 8 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.

İLK GOLÜ ATAN KOLAY KOLAY YENİLMİYOR!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan lig müsabakalarında ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 23 yılı kapsayan son 48 lig maçında ilk golü atan takım, karşılaşmadan en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılırken, bu süre içinde sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe öne geçtiği 23 müsabakadan, Galatasaray ise 11 karşılaşmadan galip ayrıldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 22, 2017

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR!

İki takım arasında son yıllarda yapılan maçlarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 36'sı lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 47 randevusunda hakemler toplam 35 kırmızı, 271 de sarı kart kullandı. Rekabetteki son 47 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 17 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Nani, Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

LİGDE 121, TARİHİ REKABETTE 386. RANDEVU!

Galatasaray ile Fenerbahçe tarihte 386. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, 60. sezonu oynanan lig tarihinde ligde ise 120 kez karşılaştı. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 385 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

FENERBAHÇE SON DÖNEMDE DE ÜSTÜN!

İki takım arasında son dönemde yapılan karşılaşmalarda da Fenerbahçe üstün durumda. Rekabetteki son 10 karşılaşmanın 4'ü sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu süre içinde 3 müsabakayı kazandı, 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

900 MİLYON LİRALIK DERBİ!

108 yıllık tarihi olan derbi, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne oluyor. Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı 493,8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki Galatasaray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi. Sıralamada üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri ise 432,8 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

EN DEĞERLİLER MUSLERA VE JANSSEN!

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Hollandalı Vincent Janssen ön plana çıkıyor. Tottenham'dan kiralanan Hollandalı futbolcu, 51,9 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 47,6 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 38,9 milyonluk değeriyle ikinci sırada bulundu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula'nın değeri 38,9 milyon olarak tahmin edilirken, vatandaşı Josef de Souza'nın değeri ise 34,6 milyon lira olarak belirtildi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig 2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig 2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa 2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig 2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig 2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig 2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig 2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig



EKİM AYINDAKİ 17. DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ekim ayında 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'e 2 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 2015-2016 sezonunun ardından yine ekim ayında oynanacak. İki takım bu ayda son olarak 25 Ekim 2015'de Ülker Stadyumu'nda mücadele etmiş ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

108 yıllık rekabette sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, bugüne kadar ekim ayında Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sinden sarı-lacivertliler galip gelirken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 7 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, Galatasaray'da 10 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, ekim ayında mücadele ettiği maçlarda en fazla 1-1'lik skor alındı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 10.11.2013 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2) 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0

DERBİNİN GOLCÜLERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 108 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 gol atan Zeki Rıza Sporel attı. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda tekrar derbi heyecanı yaşanacak. Ebedi dost ve ezeli rakip olan bu iki takımda, son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 108 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçe'den Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Öte yandan iki takımda da oynayan Tanju Çolak, bu rekabette 22 gol kaydetti. Ancak, Çolak gollerin 14'ü Galatasaray, 8'i de Fenerbahçe formasıyla attı.

Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a 14 gol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde Galatasaray'a karşı 37 maçta forma giydi. Kocaman bu müsabakalarında 34'ünde ilk 11'inde forma giydi. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 14 kez sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 108 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0 04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0 01.10.1914 İttihatspor Özel 6 - 1 15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0 18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 - 0



Fenerbahçe

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 - 0 23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1 12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1 16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 - 0



TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ 9. FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 8 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oluşan sonuçlar ise şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig

8.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



2011-2012 Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



20115-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2016-2017 Spor Toto Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

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