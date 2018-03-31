Galatasaray'ın 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Özbek yönetiminde mağazacılığın başında olan Ali Öğüdücü, kürsü konuşmasında adeta patladı. Oldukça sinirli olduğu görülen Öğüdücü, mağazacılığı geliştirmek için yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Bu sırada birkaç genel kurul üyesi Öğüdücü’ye tepki gösterirken bazıları ise tepki gösterenlere çıkıştı. Tam da gerilen ortam dindirildi derken kürsüdeki son sözleri ‘Vurun ama öldürmeyin’ olan Öğüdücü ardından soluğu kendisine laf atan üyelerden Kadir Sevim’in yanında aldı. Sevim ile Öğüdücü’nün arasındaki gerilim salonu karıştı. Araya giren üyeler ve güvenlikler kavga çıkmasını önledi. 5 dakika ara verilen toplantı ardından devam etti. Bu sırada dışarı çıkan ikili araya girenlerle birlikte tokalaşarak durumu tatlıya bağladı.

'İBRA OYLAMASI OLMASIN' SÖZLERİ YENİ BİR KAVGAYI DOĞURDU

Yaşanan gerilimin ardından konuşmacılar devam etti. Bu sırada konuşma yapan Hayri Kozak, kürsüsen ibra oylaması olmasın teklifini yaptı. Buna tepki gösteren üyelerden Arif Çalıkoğlu ibra oylaması yapılacak diyerek çıkıştı. Ona tepki gösteren Mesut Gümüştaş isimli bir üyeyle Çalıkoğlu arasında tartışma yaşandı. Bir süre bağrışmalar devam etti ve araya girenler olayı yatıştırmaya çalıştı. Salonda gerginliğin arttığını gören başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıktı ve ‘Burada iki taraf var’ dedi. Bu sözler daha çok tepkiye neden oldu ve ‘Tek taraf var o da G.Saray’ sözleri salonda yankılandı. Yanlış bir cümle kurduğunu düşünen Cengiz hemen durumu toparladı ve “Dosta düşmana rezil olmayalım. Herkes G.Saraylılığa yakışır şekilde davransın. Hepimiz G.Saray için burdayız” ifadeleriyle alkış aldı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN UYARI

Diğer kulüp üyeleri, tartışan üyeleri sakinleştirmeye çalışırken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak uyarıda bulundu.

Cengiz, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Eski ya da yeni yönetime kızgın olabilirsiniz, vakarınızı ve efendiliğinizi Galatasaray'a yakışır şekilde muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kavganın, fiziki müdahalenin yeri değil. Bu bize yakışmaz. Beğenmeseniz de lütfen sakin olun. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Kontrolsüz öfke kaos yaratır, bizi birbirimize düşürür, hedefimizden saptırır. Lütfen birbirinize saygılı olun, bizi dosta düşmana mahcup etmeyin." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından kongreye devam edildi.