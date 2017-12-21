21 Aralık en uzun gece Google bu olay için özel bir Doodle hazırladı. Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar, 21 Aralık kış gündönümü nedeniyle uzun geceyi yaşıyor. Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi kuzeydeki Sinop 15 saat 6 dakika olarak yaşayacak. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

İSTANBUL 21 ARALIK

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

EN UZUN GECE ALIŞVERİŞ İNDİRİMLERİ

Alışveriş çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. "Kara Cuma" çılgınlığından sonra "En uzun gece" indirimleri başladı. Türkiye'nin önde gelen bir çok alışveriş sitesi "En uzun gece"yi fırsat bilerek kampanya düzenledi. Bu kampanyalar en çok vatandaşa yaradı.

21 aralık en uzun gece

en uzun gece

21 Aralık

21 aralık ekinoks

en uzun gece indirimleri

doodle

Kış Gündönümü 2017