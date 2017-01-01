29 NİSAN 2017
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Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 06:03:14 AA

Bursa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bir servisin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

  • 1 Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı
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    Bursa'da tamir bakım servisinin otoparkında çıkan yangında 6 yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, bir otobüste hasar oluştu.

  • 2 Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı
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    Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bir otomotiv firmasına bağlı yetkili servisin otoparkında yangın çıktı.

  • 3 Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı
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    Otobüslerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede çevredeki diğer araçlara sıçradı.

  • 4 Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı
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    Otopark çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi.

  • 5 Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı
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    Polisler otoparkın yakınından geçen İstanbul Caddesi'nde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrolünü sağladı.İtfaiye ekipleri ise yaklaşık iki saatte yangını söndürdü.

     

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