İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Taksim Meydanı'ndaki anma ile başladı. HAK-İŞ Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, kısa bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bizler Türkiye'nin işçileri, kadınları, erkekler, gençleri, engellileri olarak tüm dünya işçileri ile 1 Mayıs alanlarındayız" denilerek Taksim'de 40 yıl önceki 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenler anıldı.

HAK-İŞ'in ardından, Atatürk Anıtı'na gelen TÜRK-İŞ, anıta çelenk bırakarak bir açıklama yaptı.

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresinde hareketlilik başladı.

Kutlamaların yapılacağı alana yapılacak yürüyüş güzergahlarından biri İncirli Caddesi. Bazı siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiğe de kapatılan İncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı.

Bayrak ve flamalarını hazırlayan gruplar zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde horon teperek eğlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı İncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturuldu.

HAVADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da havadan da güvenlik önlemleri alındı.İstanbul'un birçok ilçesi üzerinde helikopter gibi görerek uçuş yapan sivil hava araçlarının uçuşlarına da izin verilmiyor.Saat 05:30 ile 20:30 arasında Taksim'in de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçaplı bir sahada görevli olmayan devlet ait hava araçları da uçamıyor. Bu bölgelerde sadece polis helikopterleri uçabiliyor.Yayınlanan NOTAM'la bu bölgelerin koordinatları da ilgili yerlere bildirildi.

20 KİŞİLİK GRUP GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Meydanında bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, buradan Taksime çıkmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

TAKSİM'DE YASA DIŞI ÖRGÜTÜN LEHİNE SLOGAN ATAN İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nın olduğu bölgede pankart açan iki kadın slogan atmaya başladı. Yasa dışı bir örgütü lehinde slogana atan iki kadına çevredeki polis ekipleri müdahale etti. Pankartları ellerinden alınan kadınlar, gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Kadınların araca binmemek için uzun süre polislere direndiği görüldü.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU ÇALIŞAN İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır." dedi.Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti.Bakan Müezzinoğlu, Arçelik fabrikasını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, alın teri ve emeğin kutsal olduğunu belirtti.