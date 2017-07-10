Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 64 kişi için gözaltı kararı verildi. Çalışkan, gözaltına alındı.

ŞU ANA KADAR 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski Medeniyet Üniversitesi Rektörü H.O.'nun da bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 39'unun Medeniyet Üniversitesi'nde, 8'inin de Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli personel oldukları öğrenildi. Gözaltına alınanlardan aralarında 16 profesör, 8 doçent, 6 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi ile 3 idari personel Medeniyet Üniversitesi'nin, 1 profesör, 1 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 5 idari personel de Boğaziçi Üniversitesi'nin kadrosunda yer alıyor. Soruşturma dosyası kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu, 22 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMINDAN CEMAL UŞŞAK'LA 'YOĞUN İRTİBATLI' OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgilere göre; Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Koray Çalışkan'ın, FETÖ'nün beyin takımında yer alan örgüt imamlarından Cemal Uşşak'la "yoğun irtibatlı" olduğu iddia edildi. Firar eden ve 2016 yılı Ağustos ayında hayatını kaybeden Uşşak, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkan yardımcısıydı.

KORAY ÇALIŞKAN KİMDİR?

Koray Çalışkan, 30 Haziran 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını 1995'de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümün'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Yüksek lisansını da 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Koray Çalışkan, ikinci yüksek lisansını da 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde tamamladı.

Günümüzde Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak yer alan Koray Çalışkan, New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazanmıştır.

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