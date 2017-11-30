Himmet Karadağ: Turizmde artık Avrupa ülkeleriyle yarışıyoruz

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye'nin turizmde çok ciddi mesafe katettiğini. Son 10 yılda önemli bir yere gelindiğini belirten Karadağ, turizmde gelinen noktayı iyi tespit etmek, buna göre ilerlemek gerektiğini söyledi.
Antalya'da lise okurken turistlerin tur otobüsleriyle gezmesini hep yadırgadığını belirten Karadağ, "Turist aldığımız ülkelerde geri bildirimler çok kuvvetli. Artık iletişim çağındayız, emin olun bir işletmenin yaptığı üç liralık malı 30 liraya satıyorsa onu tüm turistler öğreniyor" dedi.
"TEMEL PROBLEMİMİZ HERŞEY DAHİL"
Temel problemin "her şey dahil" sistemi olduğunu vurgulayan Karadağ, otellere milyonlarca kişinin geldiğini ancak kentte o canlılığı göremediklerini ifade etti.
Karadağ, turistin kente doğru çekilmesi ve güvenilir hizmet kalitesi sunulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Turizm alanında önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye gerçekten turizmde çok ciddi mesafe katetti. Son 10 yılda, önemli bir yere geldik. Turizmde artık Avrupa ülkeleriyle yarışıyoruz. Avrupa'da İspanya ve Fransa ile yarışıyoruz. Turizmde derinliğe ihtiyacımız var. Kumsaldan kente doğru, diğer kültürel ve sanat faaliyetleriyle turizmi derinleştirmemiz, turist başına düşen geliri artırmamız gerekiyor. Üç liralık ürün beş liraya satılmamalı, aksine kalite artırılmalı. Otel, tesis kalitesi mükemmel. Ama esnafımızın, o turizmin kontak içinde olduğu alanlarda kaliteyi artırması gerekiyor."
"DESTEKLER FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA ÖNEMLİ"
Turizme verilen desteklerin finansal sürdürülebilirlik anlamında önemli olduğunu ifade eden Karadağ, Rusya krizi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını ancak bu yıl toparlanıldığını kaydetti.
Ekonomi yönetiminin ve bakanlıkların turizmi sürekli gözlemlediğine işaret eden Karadağ, teşviklerle turizm altyapısının hızla büyüdüğünü, yatak kapasitesi bakımından dünyanın ilkleri arasında yer aldığını söyledi.
Karadağ, var olan altyapıyı derinleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde turizm faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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