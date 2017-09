iPhone 7 ve iPhone 6 fiyatlarında büyük indirim

iPhone X ve iPhone 8'in ortaya çıkmasıyla birlikte Apple sürpriz bir kararla iPhone 7 ve hatta iPhone 6S fiyatlarında indirime gitti.

Hürriyet'in haberine göre Apple, artan döviz kurları nedeniyle iPhone fiyatlarına Ocak ayında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte iPhone 7, 3 bin 799 TL, iPhone 7 Plus 4 bin 449 TL fiyatla satılmaya başlamıştı. Bugün gelen indirimle iPhone 7 3 bin 299 TL, iPhone 7 Plus ise 3 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başladı. Her iki telefon için de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB olarak belirlendi.

İndirimle birlikte 3 bin 199 TL olan 32 GB iPhone 6s, 2 bin 699 TL'ye düşerken, iPhone 6s Plus ise 3 bin 699 TL'den 3 bin 299 TL'ye düştü. Her iki modelin de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB. iPhone SE ise 2 bin 349 TL'den 2 bin 149 TL'ye düştü.

iphone 7

iPhone 6

iPhone 8

iPhone 7 ne kadar

iPhone 6 ne kadar