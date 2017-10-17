3 | 15

İHA'nın haberine göre; mandalina karbonhidratlar bakımından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. Ayrıca E ve C vitamini açısından zengin olan mandalina aynı zamanda tiamin, piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi bir çok mineral ve bileşen içermektedir" dedi.