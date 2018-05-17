Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, genç popçu Aleyna Tilki'nin 'O Sen Olsan Bari' şarkısı üzerinden ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Mesut Yar'ın, Posta Gazetesi'nde yer alan "Aleyna Sunar mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Şarkıcı Elif Karlı, 20 küsur yıl önce 'Bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri' diyerek hayatımıza girmişti. Şimdi yeni albümüyle yine piyasada 'Geçtiğimiz yıllarda kendisine hiç kriminal program teklifinin gelip gelmediğini' sordum. Yanıt beni hiç şaşırtmadı. Elif Karlı üç yıl önce net olarak böyle bir teklif almış ve reddetmiş.

İşi şakaya vursak Müge Anlı'ya bile ilham veren bir şarkıdan, şarkı sahibinin yararlanmaması mümkün değildi. Buradan hareketle çok yakında Aleyna Tilki'ye 'O Sen Olsan Bari' isimli bir flört programı teklifi filan gelirse şaşırmayacağımı netlikle beyan ederim! Bizde kafalar hep böyle."