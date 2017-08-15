'Delta Hepatiti'nin Çölyak hastalığına sebep olduğu ilk kez ispatlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bir grup doktorla birlikte 200 hasta üzerinden yaptıkları 3 yıllık çalışma sonucunda delta hepatitinin Çölyak hastalığına sebep olduğunu ispatladı.

Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaptıkları araştırmalar sonucu bir karaciğer virüsü olan delta hepatitinin ince bağırsaktaki bir hastalığa sebep olabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Yaklaşık 200 hasta ve 3 yıllık bir çalışmayla bu sonuca ulaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, çalışmanın 'Biomedical Research' adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlayarak, tıp dünyasına kazandırıldığını kaydetti. Dülger, "Yaptığımız çalışmada Çölyak hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilecek çevresel faktörlerden bir tanesinin de delta hepatiti virüsü olduğunu bulduk. Bu, dünya çapındaki ilk buluş ve ilk yayındır" dedi.

"DELTA HEPATİTİ, DOĞU ANADOLU'DA YÜZDE 20 CİVARINDA"

Doğu Anadolu Bölgesinde delta hepatitinin çok yaygın görülen bir karaciğer hastalığı olduğunu aktaran Dülger, "Delta hepatiti, Türkiye genelinde Hepatit-B'li hastaların yaklaşık yüzde 1 ile 2'sinde görülürken, Van ve Doğu Anadolu Bölgesinde olguların yaklaşık yüzde 20'sinde Hepatit-B ile birliktelik göstermektedir. Delta hepatiti daha çabuk siroz yapmakta, tedavisi daha zor ve hatta yüzde 15 düzeyindedir. Ayrıca kansere sebep olabilecek bir virüstür. Bu bir RNA virüsü olması nedeniyle pek çok dokuyu etkilemektedir" diye konuştu.

Çölyak hastalığının buğday unu alerjisi olduğunu anlatan Dülger, buğday onunun ince bağırsaktaki emici tabakayı yok etmesi ve kronik ishalle devam eden bu hastalığın da yaşamı tehdit ettiğini bildirdi.

"BU DÜNYA ÇAPINDAKİ İLK BULUŞTUR"

"Delta hepatitinin Çölyak hastalığına sebep olabileceğini yürüttüğümüz çalışmayla dünya çapında ispat ettik" diyen Dülger, şöyle devam etti: "Bir RNA virüsü olması nedeniyle ince bağırsak mukozasını tahrip etme özelliğinin olabileceğini yine bizler bu çalışmayla göstermiş oluyoruz. Bu dünya çapındaki ilk buluştur. Bir karaciğer virüsü olan bu virüsün ince bağırsaktaki bir hastalığa sebep olabileceğini bulmamız, bizler için onur verici bir çalışma olmuştur. Özellikle Türkiye'de halkımızın yüzde 1'nin Çölyak hastalığından etkilendiğini düşünürsek, bu hastalığın tedavisinde virüsün etkisini engellemek ve virüsün sebep olduğu doku düzeyindeki hasarları engellemek amacıyla kullanılabilecek çeşitli yöntemler için de ipucu vermiş oluyoruz."

200 HASTA VE 3 YILLIK BİR ÇALIŞMA

Nedensel ilişki olarak karaciğer virüsü ile Çölyak hastalığının ilişkisini dünyada ilk defa ispat ettiklerini ifade eden Dülger, "Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız bu çalışma, 200 hastalı bir çalışmadır. Ortalama 3 yıl sürdü. Bu süre sonunda bu ilişkiyi bulduk. Mikrobiyolog, radyolog ve biyolog arkadaşlarımızın çok emekleri oldu, bu bir takım çalışmasıdır. Burada yer alan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Aynı bu yaptığımız buluşu da halkımıza ve dünya tıpına armağan ediyoruz" diye konuştu.

"ÇÖLYAK HASTALIĞININ TANI, TEDAVİ VE TARAMASINDA KULLANILACAK"

Yaptıkları çalışmanın uluslararası saygın bir dergi olan 'Biomedical Research'da yayınlandığını da sözlerine ekleyen Dülger, "Çölyak hastalığının genetik nedenleri dışında çevresel faktörler olarak delta hepatitinin bir neden olabileceğini ilk defa göstermiş olduk. Çölyak hastalığının tanı, tedavi ve tarama testlerinde bu buluşun dünyada kullanılacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.