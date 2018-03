Şahin Irmak, Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk oldu. Irmak, samimi açıklamalarda bulundu.



"Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplarım"



Emre Saygı, programın yeni bölümü 'Doğru-Yanlış'ta Şahin Irmak’a üzerinde 'doğru' ve 'yanlış' yazan iki kart verdi, okuduğu cümleler karşısında kendisi için uygun olanı göstermesini istedi.



Ünlü oyuncu, “Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplayıp tahminde bulunurum”, “Samimi olduğum birinin üstüne araba sürüp korna çalmışlığım olmuştur” ve “Hesap öderken hep yıpranmış parayı veririm” cümlelerine 'doğru', "Burnumu sildikten sonra mendili açıp marifetime bakmışlığım olmuştur" ve "Bıyıklarım için özel bakım ürünleri kullanıyorum" cümlelerine de 'yanlış' kartını gösterdi.

"Peynirsiz asla"



Şahin Irmak, sofrada peynir olmadan kahvaltı yapamadığını söyledi: Tam bir peynir hastasıyım. Her türlü peyniri yerim. Peynirsiz asla yani. Yaşasın peynir!

"Tokat atmadılar, tuğla attılar"



Şahin Irmak, "Merdane mi, anne terliği mi?” sorusuna, "Anne terliği. Nereden attığı hiç fark etmez, bir şekilde buluyor seni. Ben de yedim tabii ki, yemez olur muyum. Babamın arkamdan tuğla fırlattığını bilirim ben ya. Birazcık öyle bir çocuktum. Hiç dayak yemedim, daha bir kere tokat atmışlıkları yok ama tuğla attılar" yanıtı verdi.

"Oyunculuk çocukluk hayalimdi"



Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu belirten Irmak, "Ailem hiç emin değildi ama benim hayalim buydu. Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Taklitle başlarsın ya bu işlere, hep öyle olur yani, belli edersin kendini. Güldürmeye çalışırsın. Ben de öyleydim. Aileyi güldürüyorsun ilk, arkadaşlarını falan. Sonra diyorsun ki; Güzel iş, ben bunu yapayım. Hep hayalini kurduğum şey buydu" ifadelerini kulandı.

“Okan yeter, beni kendimden tiksindirdin!”



Şahin Irmak, Okan Çabalar’ın Yılmaz Erdoğan hayranlığını anlattı: Okan, Yılmaz Abi’ye âşık. Bir gün Yılmaz Abi şöyle demiş; Okan tamam yeter, beni benimle tiksindirdin! Beni bana anlatarak tiksindirdin kendimden. Anlatma yeter artık, biliyorum kendimi!

"Tesla’ya çok âşığım, onu ilk gördüğümde rüyalarıma girdi"



Çok sevdiği köpeği Tesla’yı da anlatan oyuncu, "Çok âşığım, çok seviyorum. Adı Tesla. Nikola Tesla’dan geliyor ismi. Ben hayvanseverim, hayatım boyunca hep bir hayvanım oldu. Hepsine çok âşıktım ama Tesla’yla ilişkim bir başka. Hep bir Jack Russell’ım olsun istemiştim, onu gördüğümde de rüyalarıma falan girdi. Ertesi gün gittim aldım. 5 yıldır benimle beraber. Çok seviyorum. Çok eğlenceli bir hayvan" şeklinde konuştu.

"Bülent’in oyunculuğu çok lezzetli"



'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibindeki herkesle görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Şahin Irmak, "O ekipten kiminle karşılıklı oynamayı özlüyorsun?” sorusuna, "Bülent Emrah Parlak’la. Çok keyif alıyordum onunla oynamaktan. Özel bir durumu var onun. ‘Devekuşu Kabare’ oyuncusu tadı var onda ve çok lezzetli geliyor bana. Onunla bir şey yapmak istiyorum" cevabını verdi.

"Eser’e demediklerini bırakmadılar"



Şahin Irmak, bir dönem olay olan “Eser Yenenler’in ev partileri” hakkında şöyle konuştu: "Yok be abi yahu, öyle ev partisi falan. Çocuğa demediklerini bırakmadılar. ‘Alt kata pavyon açtı’ falan bile dediler."

"Düğüm Salonu, gerçek bir hikaye"

Irmak, yeni filmi 'Düğüm Salonu'nun gerçek bir hikayeye dayandığını belirterek, "Film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Bir sohbette, bir arkadaşımın arkadaşı anlattı bundan 1.5 sene evvel. Yeni evlenmiş. Belediyenin nikâh salonunda. Bana şöyle dedi:



"'Nikâhım kıyıldı. Salondan çıktık, takı törenine geçtik. Kafayı bir çevirdim, eski sevgilim. Gelin olmuş, takı takıyorlar. Göz göze geldik 3 saniye. 3 yıllık baktık birbirimize. Ama hayat işte ne yapacaksın. O evlenmiş, ben evlenmişim.’ Sonra ben ondan yola çıkarak eğlenceli ne yapabilirim diye düşündüm, komedi hikayesi yaptık" dedi.

"Bu yaz evleniyoruz"



Uzun süredir Asena Tuğal ile aşk yaşayan başarılı oyuncu, düğün hazırlıklarına başladığını açıkladı:



Asena ile herşey güzel gidiyor. Düğün hazırlıklarına başladık, bu yaz düğünümüz var. Güzel bir düğün hayalimiz var.