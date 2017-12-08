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Çıkışta gazetecilerin, "İlişkiniz yüzünden mi takımınızdan ayrıldınız?" sorularına yanıt veren Gökhan Çıra, "Haksız yapılan eleştiriler beni hiç etkilemedi, ben kendim karar verip kulübümden ayrıldım. Şuan da çok mutluyum, oradan ayrılmam her iki taraf için de iyi oldu. Yaptıkları eleştirileri hiç düşünmüyorum. Ne derlerse desinler, burada İstanbul takımı ile anlaşmak üzereyim. Futbol yaşamıma burada devam edeceğim" açıklamasını yaptı.