İstiklal Caddesi'nde bulunan Sent Antuan Kilisesi, her Noel öncesi olduğu gibi, bu yıl da doldu taştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Akıncan Abadan'ın haberine göre, Noel Ayini'ne katılanlar, kilisenin bahçesinde ve içerisinde mum yakarak dua etti.

Ayine gelen birçok kişi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hristiyanların yanı sıra Müslümanların ve çok sayıda turisttin izlediği Noel Ayini yaklaşık 2 saat sürdü.

Ayinde, ilahiler ve dualar eşliğinde İncil'den pasajlar okunurken, temsili olarak Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı.

Noel ayini

24 aralık

Sent Antuan Kilisesi

NOEL