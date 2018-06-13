Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta düzenlenecek mitinge katılacak, Gümüşhane'de halka seslenecek. Yıldırım, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma törenine katılacak, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, Belediye Meydanı'ndaki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu ve Giresun mitinglerinde konuşacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin açılış törenine katılacak, engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli meydanlara çıkıyor

24 Haziran seçimleri kampanyasına, “Cumhur İttifakı, Millet Aklı” sloganıyla başlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 19 Haziran’da Samsun'da, 21 Haziran’da Adana’da ve 23 Haziran’da da “Büyük Türkiye” temasıyla Ankara’da miting yapacak BAHÇELİ MİTİNGE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu: Türkiye’nin özü, sözü doğru bir sese ihtiyacı var

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Özgürce ve kardeşçe yaşanacak bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz itibarımızdan tasarruf ederek kaynakları milletin cebine akıtacağız. Her alanda adam kayırma, torpil ve iltimas ortadan kaldırılacak. Milletimizin emanetine ihanet etmeyeceğiz. Türkiye’nin özü, sözü doğru bir sese ihtiyacı var” dedi. KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE’NİN ÖZÜ, SÖZÜ DOĞRU BİR SESE İHTİYACI VAR

Soylu: Türkiye, son 16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim, bizim sürekli olarak şikayet ettiğimiz vesayet sistemi defterini kapatan bir seçimdir. Meclis ve hükümet arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran, her birini kendi adına, kendi görevine yoğunlaştıran ve bütün bunlarla birlikte yarına ait bu anlayışı artık 24 Haziran’dan itibaren başlatan bir seçimdir. Türkiye, son 15-16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Bunun devam ettirilmesi lazım" diye konuştu "TÜRKİYE, SON 16 YILDA BÜYÜK SIÇRAMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yıldırım: Cumhurbaşkanı adaylarından biri terör destekçisini ziyarete gitti

Başbakan Binali Yıldırım, isim vermeden Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Biz, bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne’de aldı. Acaba Edirne’yi mi özledi derken bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş" dedi. YILDIRIM: CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN BİRİ TERÖR DESTEKÇİSİNİ ZİYARETE GİTTİ

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’tan sesli WhatsApp mesajı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın sesli WhatsApp mesajını kişisel Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş mesajında, “Herkesin içi rahat olsun, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz” dedi. DEMİRTAŞ'TAN SESLİ WHATSAPP MESAJI

Erdoğan'dan flaş Millet Kıraathanesi Projesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk kahve ikram edildi. Erdoğan, "Eskişehir, yerelde bu büyükşehir belediyesini kaldıramaz, çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum, verdiği bir şey yok. Sadece, malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLET KIRAATHANESİ PROJESİ'Nİ ANLATTI