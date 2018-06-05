15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker, dün polis nezaretinde serbest bırakıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunda tutulan 4 darbeci asker, 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerin avukatlarından Omiros Zelios, “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi. Binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildikten sonra, daha önce tahliye edilen binbaşı Ahmet Güzel, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, yüzbaşı Abdullah Yetik ve yüzbaşı Ferudun Çoban’ın da kaldıkları Atina yakınlarında müstakil bir eve götürüldüler.

Yunan mahkemeleri, darbeye dahil oldukları gerekçesiyle bu kişilerin iade edilmesi yönündeki Türkiye’nin mükerrer talebini adil yargılanmayacaklarını savunarak reddetmişti. Yunan hükümetinin kararı engelleme çabasına rağmen şimdiye kadar söz konusu darbecilerden birine kesin olarak sığınma hakkı verildi. Diğerlerinin davası devam ediyor. Darbe girişimcilerinin Yunanistan’dan iltica hakkı alabileceği de belirtiliyor.

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