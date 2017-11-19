Tavuk eti ve yumurta üretiminde rekora doğru

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında, bu yılın eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk eti üretiminin ise yüzde 21,5 artışla 127 bin 595 tondan 155 bin 7 tona, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 3,1 artışla 1 milyar 564 milyon adetten 1 milyar 613 milyon adede yükseldiğini kaydetti.
Ocak-eylül döneminde, geçen aynı dönemine göre, tavuk eti üretiminin yüzde 11,9 artışla 1 milyon 418 bin tondan 1 milyon 586 bin tona, tavuk yumurtası üretimin yüzde 7 artışla 13 milyar 266 milyon adetten 14 milyar 199 bin adede çıktığını kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:
"Söz konusu dönemde geçen yılın ocak-eylül dönemine göre, üretim artışı, yumurtada 933 milyon adedi, tavuk etinde 168 bin tonu buldu. Eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde tavuk eti üretimi 2 milyon 47 bin tonu, tavuk yumurtası üretimi ise 19 milyar 30 milyon adedi aştı. Kanatlı eti üretimindeki artış, kırmızı ette yaşanan üretim düşüşünü dengelemesi açısından önem taşıyor.
2016 yılında 46 bin 501 ton olan hindi eti üretimi de eylül ayında yüzde 6,6, ocak-eylül döneminde yüzde 7,1 artarak, eylül ayında 4 bin 515, ocak-eylül döneminde 36 bin 331, eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 48 bin 915 tona yükseldi. 2016 yılında 93 ton olan bıldırcın eti üretiminin ise eylül ayı itibarıyla 125 tona ulaştı.
YILLIK İHRACAT YUMURTADA 369.3 MİLYON DOLARA ULAŞTI
Bayraktar, yumurta ve ürünleri ihracatında geçen yıl mayıs, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında ise 2016 Aralık ayından bu yana ihracat artışının sürdüğünü, bunun üretime de olumlu yansıdığını belirtti.
Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının yüzde 3,1 artışla 27,5 milyon dolardan 28,4 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise yüzde 76,1 gibi çok yüksek bir artışla 28,8 milyon dolardan 50,7 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Ocak-eylül döneminde, yüzde 48,9 artan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 254 milyon dolardan, 378,2 milyon dolara, yüzde 42,4 artan yumurta ve ürünleri ihracatı ise 188 milyon dolardan 267,7 milyon dolara yükseldi. Kanatlı eti ve ürünlerinde 9 aylık ihracat, geçen yılın tamamını geçti. Eylül itibarıyla yıllık ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde 485,8 milyon dolara, yumurta ve ürünlerinde 369,3 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2016 yılında 361,6 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri, 289,6 milyon dolarlık da yumurta ve ürünleri ihraç etmişti."
Türkiye’nin kanatlı sektöründe çok elverişli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çok büyük ithalat yapan Ortadoğu pazarının dibindeyiz. Ülke potansiyeli çok daha fazla ihracatı mümkün kılıyor. Dünyanın öbür ucunda yer alan Brezilya, Tayland gibi ülkeler, başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ülkelerine milyarlarca dolarlık ihracat yaparken, bizim bu pazarlardan yeterince faydalanamamamız üzücüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, kanatlı sektöründe üretimin sürdürülebilmesinin ihracata bağlı olduğuna işaret ederek, üretim ve ihracat artarken, üreticinin yeterli gelir elde edemediğine dikkati çekti.
Bayraktar, "Kanatlı sektöründeki firmalar, bu kar marjları ile bu sektörde kimsenin üretici olarak kalamayacağı hesap etmeli, buna göre hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.