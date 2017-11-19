Tavuk eti ve yumurta üretiminde rekora doğru

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında, bu yılın eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk eti üretiminin ise yüzde 21,5 artışla 127 bin 595 tondan 155 bin 7 tona, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 3,1 artışla 1 milyar 564 milyon adetten 1 milyar 613 milyon adede yükseldiğini kaydetti.



Ocak-eylül döneminde, geçen aynı dönemine göre, tavuk eti üretiminin yüzde 11,9 artışla 1 milyon 418 bin tondan 1 milyon 586 bin tona, tavuk yumurtası üretimin yüzde 7 artışla 13 milyar 266 milyon adetten 14 milyar 199 bin adede çıktığını kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Söz konusu dönemde geçen yılın ocak-eylül dönemine göre, üretim artışı, yumurtada 933 milyon adedi, tavuk etinde 168 bin tonu buldu. Eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde tavuk eti üretimi 2 milyon 47 bin tonu, tavuk yumurtası üretimi ise 19 milyar 30 milyon adedi aştı. Kanatlı eti üretimindeki artış, kırmızı ette yaşanan üretim düşüşünü dengelemesi açısından önem taşıyor.



2016 yılında 46 bin 501 ton olan hindi eti üretimi de eylül ayında yüzde 6,6, ocak-eylül döneminde yüzde 7,1 artarak, eylül ayında 4 bin 515, ocak-eylül döneminde 36 bin 331, eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 48 bin 915 tona yükseldi. 2016 yılında 93 ton olan bıldırcın eti üretiminin ise eylül ayı itibarıyla 125 tona ulaştı.

YILLIK İHRACAT YUMURTADA 369.3 MİLYON DOLARA ULAŞTI



Bayraktar, yumurta ve ürünleri ihracatında geçen yıl mayıs, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında ise 2016 Aralık ayından bu yana ihracat artışının sürdüğünü, bunun üretime de olumlu yansıdığını belirtti.

Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının yüzde 3,1 artışla 27,5 milyon dolardan 28,4 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise yüzde 76,1 gibi çok yüksek bir artışla 28,8 milyon dolardan 50,7 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde, yüzde 48,9 artan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 254 milyon dolardan, 378,2 milyon dolara, yüzde 42,4 artan yumurta ve ürünleri ihracatı ise 188 milyon dolardan 267,7 milyon dolara yükseldi. Kanatlı eti ve ürünlerinde 9 aylık ihracat, geçen yılın tamamını geçti. Eylül itibarıyla yıllık ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde 485,8 milyon dolara, yumurta ve ürünlerinde 369,3 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2016 yılında 361,6 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri, 289,6 milyon dolarlık da yumurta ve ürünleri ihraç etmişti."

Türkiye’nin kanatlı sektöründe çok elverişli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çok büyük ithalat yapan Ortadoğu pazarının dibindeyiz. Ülke potansiyeli çok daha fazla ihracatı mümkün kılıyor. Dünyanın öbür ucunda yer alan Brezilya, Tayland gibi ülkeler, başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ülkelerine milyarlarca dolarlık ihracat yaparken, bizim bu pazarlardan yeterince faydalanamamamız üzücüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, kanatlı sektöründe üretimin sürdürülebilmesinin ihracata bağlı olduğuna işaret ederek, üretim ve ihracat artarken, üreticinin yeterli gelir elde edemediğine dikkati çekti.

Bayraktar, "Kanatlı sektöründeki firmalar, bu kar marjları ile bu sektörde kimsenin üretici olarak kalamayacağı hesap etmeli, buna göre hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

tavuk eti

tavuk yumurtası

Şemsi Bayraktar

TZOB