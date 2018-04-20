Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik skorla tamamlanan ilk maçın rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, 25 Nisan Çarşamba günü verecek. Maç, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafası yarılmış ve 5 dikiş atılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka ile 25 Nisan Çarşamba günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Kurulun, saat 13.00'te başlayacak toplantısında müsabaka ile ilgili kararını vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yaşanan üzücü olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı ve geceyi müşahede altında geçirdikten sonra bu sabah erken saatlerde taburcu oldu. Yaşanan üzücü olayların ardından 'Şimdi ne olacak?' soruları sorulmaya başlandı.

NE KARAR ÇIKACAK?

Olaylı derbiyle ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, çarşamba günü verecek. Federasyon, hakem Mete Kalkavan ve gözlemci Ahmet İbanoğlu'nun yanı sıra 4 temsilcinin raporları doğrultusunda son noktayı koyacak. Öte yandan kararla ilgili değişik ihtimallerin olduğu belirtildi...

Şenol Güneş'in başının yarılmasının ardından oyunun devam edilmemesi yüzünden, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galip ilan edilmesi ağırlık kazandığı öne sürüldü.

Ancak olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden her türlü güvenlik önleminin aldığı yetkililere anlatıldı. Maçın tekrar oynanma ihtimalinin az da olsa bulunduğu vurgulandı. Yaşanan üzücü olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecen olan Fenerbahçe'ye 2-3 maç saha kapatma cezası verileceği bildirildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe cezasını önümüzdeki sezon oynanacak olan Türkiye Kupası maçlarında çekecek.

MUHTEMEL KARARLARIN TAMAMI

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi şu kararları içeriyor:

- Müsabakanın hakemi, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması; seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

- Ayrıca müsabaka hakemi, kulüp yöneticilerinin kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

- Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

- Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

- TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

- TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

- Disiplin Kurulunun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.