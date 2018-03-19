Facebook ve Google’ı takiben harekete geçen Twitter’ın kripto paralara dair reklamları yasaklamayı planladığı belirtildi. Sky News’ün haberine göre, sosyal ağın reklam politikalarının iki hafta içerisinde güncellenmesi bekleniyor.

Facebook, ocak ayında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara dair tüm reklamları yasaklamış, geçtiğimiz hafta ise Google benzer bir yasağı dünyanın en büyük dijital reklam ağı Google Ads’te devreye sokmuştu.

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Twitter’ın yeni reklam politikalarının spesifik olarak kripto para arzları, kripto para satışları ve dijital cüzdan reklamlarını yasaklayacağı söyleniyor. Sosyal ağın ayrıca kripto para borsalarını da yasaklamak istediği ancak kimi güvenilir ve resmi kurumlarca regüle edilen borsalara ayrıcalık gösterebileceği belirtiliyor.

Bu Twitter’ın kripto paralara karşı attığı ilk adım olmayacak. Sosyal ağ geçtiğimiz hafta ünlüler adına sahte hesaplar açan ve kullanıcılara ufak miktarda kripto para karşılığında daha büyük meblağlar göndereceklerini iddia edenlerin anında yasaklanacağını duyurmuştu.

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