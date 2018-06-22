Geride kalan sezonda sürekli olarak teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedekte oturtulan Mathieu Valbuena, yeni döneme umutla bakıyor. Fransız yıldız bunun için de hem tatil yapıyor hem de çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenör eşliğinde idman yapan tecrübeli oyuncu bu görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, “Gelecek sezona hazır olmak için sıkı çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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