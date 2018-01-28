Rusya'da kaydedilen görüntüler adeta tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre; yangında çocuklarını ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuklarını sonra kendini camdan attı.

Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocukları ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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