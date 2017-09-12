Zehirli yumurta krizinde son durum - Fipronil nedir?

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda medyada çıkan haberlerde Türkiye'de de zehirli yumurta olduğu yönünde iddialara yer verildiğini anımsattı.
"TÜRKİYE'DE FİPRONİL MADDESİNE RASTLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Türkiye'de yumurta sektörünün, sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetleyip, izin verdiği ilaçları kullandığına dikkati çeken Tezcan, şöyle devam etti:"Sayın Bakan'ımızın da açıkladığı gibi, Türkiye'deki yumurtalarda fipronil maddesine rastlanması mümkün değil. Buyursunlar gelsinler. Yurt dışında nerede denetimini yapıyorlarsa numune vermeye hazırız. Biz kesinlikle bu ilaçlardan kullanmıyoruz. Bu açıklama bize yönelik bir ekonomik saldırıdır. Sayın Bakan'ımız Fakıbaba'nın da dediği gibi inşallah bu iftiraların üstesinden geleceğiz. Her türlü denetime açığız. Biz yumurtamıza güveniyoruz."
Tezcan, yumurta sektörünün ihracatta iyi bir noktada olduğuna işaret ederek, "İhracatımızın önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. İnşallah yakın zamanda yumurtamızda herhangi bir şey olmadığını görecekler ve her yere ihracat yapacağız. Denetimlerimiz civcivden başlıyor, tavuk kesimhaneye gidene kadar her türlü şekilde denetleniyor. Yumurtalar da aynı şekilde denetleniyor." diye konuştu.
"İNŞALLAH AVRUPA'YA DA YUMURTAMIZ GİDECEK"
Türkiye'de 110 milyon tavuktan, günde ortalama 80 milyon yumurta üretildiğini anlatan Tezcan, şunları kaydetti:
"Başmakçı'da günde 5 milyon civarında üretimimiz var. Bu da Türkiye'nin tüketiminin yüzde 7'sini oluşturuyor. Yazın tüketim az olduğu için yumurta fiyatları biraz düşüyor. Bu hafta 28 kuruştan satılıyor. Kışın biraz daha artmasını bekliyoruz. Bu söylentiler ihracatımızı etkilemedi. Yumurtamız, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Orta Asya ülkelerine gidiyor. Şu anda Avrupa Birliğine ihracatımız yok. İnşallah oraya da yapılmasını bekliyoruz. Avrupa'daki zehirli yumurta krizinin Türkiye'ye sıçraması kesinlikle mümkün değil. İnşallah Avrupa'ya da yumurtamız gidecek."
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