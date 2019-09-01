1 Eylül 2019 Pazar günü tüm dünyada DünyaBarış Günü kutlanıyor. Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için ilan edildi. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (International Day of Peace),her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

- 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

- Barışın, özgürlüğün ve adaletin egemen olacağı; insanların ölmediği, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya dileğiyle.

- Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

- “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931’de dile getirilmiştir…Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

- 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

- Acının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı Dünya üzerinde akan kan ve gözyaşının son bulmasına vesile olması temennisiyle herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum.

- Çocukların ağlamadığı, anne babaların mezar taşı yerine evlatlarına sarılabildiği bir dünya temennisiyle… 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

- ‘Barış mutlak Barış’ Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

- Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ SÖZLERİ

Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero

Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin

Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değiIdir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öIdürün, yeter. Halklar birbirIeriyle anlaşır. Bernard Shaw

Barış nihai amacımızdır. St. Augustine

Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır. AIbert Einstein

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların olmasından oluşmaz, ancak onların üstesinden gelmekle sağlanır.

Barış savaşların son düşüncesidir. Wieand

İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin

İdeal insanlar evrenseldir ama klancı değildir. Küçük kafalı insanlar evrensel değildir ama klancıdır. Konfüçyüs