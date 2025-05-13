1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Giriş: 13.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:20
Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur müsabakaları, 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu turda oynanacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler şöyle:
15 MAYIS PERŞEMBE
16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 İstanbulspor - Boluspor: Yiğit Arslan
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