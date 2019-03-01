Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 1 Mart Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 1 MART

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 1 Mart Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saati: 13.06

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Mart 2019 Cuma 05:53 07:16 13:06 16:14 18:46 20:04 02 Mart 2019 Cumartesi 05:52 07:14 13:06 16:14 18:47 20:05 03 Mart 2019 Pazar 05:50 07:13 13:06 16:15 18:48 20:06 04 Mart 2019 Pazartesi 05:49 07:11 13:05 16:16 18:50 20:07 05 Mart 2019 Salı 05:47 07:10 13:05 16:16 18:51 20:08 06 Mart 2019 Çarşamba 05:46 07:08 13:05 16:17 18:52 20:09 07 Mart 2019 Perşembe 05:44 07:07 13:05 16:18 18:53 20:10

ABDEST NEDİR?

Abdest, belli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün kirlerden arınmak için İslam’ın emrettiği önemli bir ibadettir.

ABDESTİN ALINIŞI

▶ Abdeste “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek başlanır.

▶ Sonra “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Euzü-besmele çekilir.

▶ Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, Ellerri yıkamak farzdır.(Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

▶ Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

▶ Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

▶ Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır, yüzü yıkamak farzdır.

▶ Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Kolları yıkamak farzdır.

▶ Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, başı messh etmek farzdır. (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

▶ Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

▶ Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

▶ Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

▶ Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır. Ayakları yıkamak farzdır.

▶ Böylece abdest sona erer. Abdestten sonra abdest namazı kılanabilir.