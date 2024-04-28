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        Haberler Gündem 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2024 Salı resmi tatil mi, hangi gün, okul var mı?

        1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba bugün okul var mı?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dünya çapında işçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele ettiği 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte, 1 Mayıs Çarşamba okulların durumuna dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:46
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        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım başladı. İşçilerin daha adil çalışma koşulları, insanca yaşam standartları ve hak ettikleri değeri alabilmeleri için yaptığı mücadeleyi vurgulayan 1 Mayıs'a artık kısa bir süre kaldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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        1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı resmi tatildir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

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        1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Özel sektör çalışanları ise çalışmaları halinde ise mesai ücreti alacak.

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        1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

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        1 MAYIS TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR

        Gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.

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        12 SAATLİK VARDİYALAR 8 SAATE DÜŞTÜ

        14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

        Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.

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