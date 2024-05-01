1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim'de olmak için CHP ve DİSK, Saraçhane'de bir araya geldi.

Sendika üyelerinin yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da katılımın olduğu korteje CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

"EMEKÇİLER KOL KOLA BİRLİKTE"

CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada, "Türkiye'de anayasa çalışması konuşuluyor. Mevcut anayasaya uymamak, yeni anayasanın ne kadar suni olduğunu ortaya koyuyor. Bayramın bayram gibi kutlanmasını istiyoruz. Saraçhane önemli bir kazanımdır. Emekçiler kol kola ve birlikte.

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Burada toplanmak önemlidir. Biz çatışma olsun istemeyiz. İstenmeyen görüntüler istemeyiz. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri, bu emirlerini gözden geçirmeye, suç işlememeye davet ediyoruz.

Örgütler, sendikalar ne yapıyorsa ona göre davranılacak. Saraçhane'deki bu irade çok önemlidir. Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

"AYM, TAKSİM İÇİN KARARI SÖYLEMİŞTİR"

Özel şöyle devam etti: "Şu an Saraçhane Meydanı'ndayız. Burası sembolleşmiş bir meydandır. Millet ile devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. İstanbul İl Başkanlığı aracılığıyla örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdı. 2013'te Taksim'i, 1 Mayıs açanlar şimdi Türkiye'ye bir utancı yaşatıyorlar. Demokrasilerde iki taraf farklı düşünüyorsa bir mahkemeye başvurur. 2023 yılının Aralık ayında Anayasa Mahkemesi, kararın başına Türk Milleti yazarak, 'Taksim anlamlı bir meydandır. O gün herkes orada bulunabilir. Yasaklamak bir düşünceyi yasaklamaktır' diyor. AYM kararı söylemiştir.

"4 İŞÇİDEN 3'Ü SENDİKALIYDI"

Meydan emekçilerindir. Alana sokmayız demek kanunsuz emirdir. Biri bir maddeyi diğeri başka maddeyi dikkate almazsa olmaz. Ekrem başkanımız, Özgür başkanımız inanılmaz emek verdi. Israr ediyorlar. Niye buradayız, 12 Eylül askeri darbesi solu ezdi, sendikaları ezdi. Bu meydanlarda bulunan her 4 işçiden 3'ü 40 yıl önce sendikalıydı. CHP sendikasızların sendikasıdır. Bugün 100 işçiden 14'ü sendikalıdır. Onların mücadelesi bizim sesimizdir.

"POLİS, SENDİKACI, İŞÇİ KARDEŞTİR"

Tüm işçilere sesleniyoruz, Anayasal hakkınızdır, örgütlenin ve sendikal mücadelenizi verin. Bugünkü bariyerleri ortadan kaldıracak olan tüm işçilerin sendikalı olmasıdır. Bütün işçileri CHP olarak kucaklıyoruz ve diyoruz ki bayramınız kutlu olsun. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Polislerimizi de evlerinde bekleyen evlatları var. Polisimize sesleniyorum buradakiler de sizin kardeşinizdir. Size verilen kanunsuz emirlerle onların yaralanmasına neden olmayınız. Buradaki polis de, sendikacısı da, işçisi de kardeştir. Bu ülkenin Türkü, Kürdü, Alevi'si, Sünni'si kardeştir. Yaşasın 1 Mayıs."

"SARAÇHANE HAK ARAMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Genel başkanımız gereken açıklamaları yaptı. Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de yine 1 Mayıs'la ilgili hak arama buluşmasına dönüştü. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu.

Eninde sonunda bu da Taksim'de buluşmaya dönecek. Hak arama mücadelesini bu sürece karar verenler iyi izlerler. Böyle bir bayramı yok sayan anlayıştan vazgeçerler. Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Bundan sonra da böyle bir dönem başlar" diye konuştu.