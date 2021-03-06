Bursa aktarmalı biletler satışta! 0:00 / 0:00

TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı trenle yolcu taşımacılığında peş peşe yeni adım atıyor. İşletme, bu hafta çapraz oturma düzeniyle yüzde 50 kapasiteli olarak yolcu taşıma uygulamasına son verdi. Hızlı trenlerde, yüzde 100 kapasite ile taşımacılık yeniden başladı.

Salgınla mücadele kapsamında bilet satışları, 5 gün öncesinden yapılıyordu. Biletler, hafta başından bu yana seyahat gününden 15 gün öncesinde satışa sunuluyor.

OTOBÜS AKTARMALI SEFERLER

TCDD Taşımacılık’tan hızlı trenlerle ilgili yeni bir karar daha geldi. İşletme, koronavirüsle mücadele kapsamında geçen yıl Mart ayında, hızlı tren seferlerinde otobüs aktarmalı taşımacılığı durdurmuştu.

TCDD Taşımacılık, 1 yıllık aradan sonra Ankara-Eskişehir ile Konya-Eskişehir arası hızlı tren seferlerinde, Bursa’ya otobüs aktarmalı taşımacılık faaliyetlerini yeniden başlattı.

Bursa aktarmalı biletler satışa sunuldu. Yolcular, Eskişehir’den Bursa’ya ya da Bursa’dan Eskişehir’e otobüs biletlerini, anlaşmalı otobüs işletmesinden satın alabilecek.

BAKAN’A BİLGİ VERİLDİ



TCDD Taşımacılık’ın, hafta içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, gerek yük gerekse de yolcu taşımacılığı konusunda bilgi verdiği belirtildi. Gözler, 2020 yılının Mart ayından bu yana sefer yapmayan bölgesel ve ana hat trenlere çevrildi. Bölgesel trenlerin, salgının ve hastalığın izleyeceği seyre göre bu ayın ikinci yarısında yeniden hizmete sunulabileceği ifade ediliyor.