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        Haberler Gündem 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi olacak?

        10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında yurdun dört bir tarafında saygı ve minnetle anılacak. Bu önemli gün öncesinde, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:21
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        Büyük Önder Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her yıl yurt genelinde çeşitli törenlerle anılmaktadır. Peki, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi?" İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı...

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        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

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        10 KASIM'DA OKULLAR VE İŞYERLERİ TATİL Mİ?

        10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

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        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

        10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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        Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.

        Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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