10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi olacak?

10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi olacak?

Büyük Önder Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her yıl yurt genelinde çeşitli törenlerle anılmaktadır. Peki, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi?" İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

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10 KASIM'DA OKULLAR VE İŞYERLERİ TATİL Mİ?

10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.