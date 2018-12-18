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SAÇLARINIZI ÇOK SIKI BAĞLAMAYIN

Sıkı at kuyruğu ya da topuz hem pratik hem de rahat bir saç modeli olsa da uzun kullanımda saçları döküp kırıyor. Eğer yine de saçınızı sıkı toplamaktan vazgeçemiyorsanız, spiral şeklindeki tokalardan kullanmakta fayda var.