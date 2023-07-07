11 gün uykusuz kalarak dünya rekoru kıran liseli genç Randy Gardner

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1963 yılının sonunda, iki liseli gencin aklında ilginç bir fikir dolanıyordu. Bruce McAllister ve Randy Gardner, ülkenin ilgisini çekmek ve uykusuzluğun paranormal yetenek üzerindeki etkisini keşfetmek için bir deney yapmak istiyorlardı.

İki genç, kimin en uzun süre uykusuz kalacağı hakkında bir yarış yaptı ve Randy, üç gün uykusuz kaldıktan sonra kendini bir duvar kenarında uyumuş olarak buldu. Ancak iki arkadaş, işi daha da ilerletmek istiyordu.