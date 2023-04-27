11 Mart tarihli doğumlular sanata, müziğe veya diğer yaratıcı alanlara ilgi duyabilirler. Empati kurma becerileri gelişmiştir ve genellikle derin düşüncelere dalarlar. Ancak bazen gerçeklerden kaçma ya da gerçekçi olmama eğilimleri olabilir. Peki, 11 Mart hangi burç?
11 Mart Hangi Burç?
11 Mart burcu özellikleri gereği bu tarih Balık burcunu simgeler. Balık, zodyakın en hassas burçlarından biridir. Çok fazla empatiye ve başkalarının sorunlarını dinleme yeteneğine sahip insanlardır. Genel bir kural olarak sakin ve sezgisel olarak çok sevecen olurlar. Buna ek olarak onları gerçek dünyadan belirli durumlarda uygun olandan daha fazla soyutlasa da onları sanatla ilgili görevlerde iyi yapacak çok fazla hayal gücüne sahipler. İçgüdülerine ve sezgilerine çok güvenirler. Aşkta Balıklar romantiktir, yavaş gitmeyi severler ve sevdikleri veya sevdikleri kişiyi aşırı derecede idealize etme eğilimindedirler. İdeal ilişkileri hakkında hayal kurmaya çalışırlar. Bir ilişkide hoşgörülü, anlayışlı ve şefkatlidirler, istikrar ararlar.
11 Mart Burcu Erkeği
11 Mart burcu erkeği duygusal, empatik ve sanatsal yönleri olan kişilerdir. Kendi iç dünyaları oldukça zengin ve karmaşıktır. Başkalarının duygularını anlamak için büyük bir yetenekleri vardır ve yardımseverlikleri ile tanınırlar. 11 Mart doğumlu erkekler; kararlı, cesur, yaratıcı ve duyarlı olabilirler. Liderlik özellikleri de güçlü olabilir. Ancak sabırsız ya da aceleci davranma eğilimleri de mevcuttur. Empati yetenekleri sayesinde başkalarına yardım etmekten keyif alabilirler ve sanatsal yönleri ile kendilerini ifade etmeyi sevebilirler.
11 Mart Burcu Kadını
11 Mart burcu kadını hayal gücü yüksek ve sanatçı ruhlu kişilerdir. Duygularını ifade etmekte ve başkalarının duygularını anlamakta oldukça iyidirler. Sanatsal yönleri sayesinde yaratıcı alanlarda kendilerini ifade etmekten keyif alırlar.
11 Mart Yükseleni Nedir?
11 Mart burcu yorumuna göre bu tarihte doğan birinin yükselen burcu; tam doğum saatine, doğum yerine ve diğer astrolojik faktörler sebebiyle değişebilir. Genel olarak 11 Mart doğumlu birinin yükselen burcu, Koç burcu olabilmektedir. Fakat yükselen burcun tam olarak belirlenmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Yükselen burç; kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Koç burcu yükseleni olan kişiler cesur, enerjik ve liderlik yetenekleri olan insanlar olarak tanımlanırlar. Ayrıca genellikle mücadeleci, sabırsız ve rekabetçi olabilirler. Yükselen burç, kişinin doğum haritasında 1. evi yönetir ve kişinin fiziksel görünümü, kişiliği, düşünce tarzı ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Ancak yükselen burç sadece bir faktördür ve kişinin tüm doğum haritası dikkate alınarak yorumlama yapılmalıdır.
11 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
11 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.
- Hayko Cepkin
- Yakup Satar
- Hasan Ferit Alnar
- Güzin Özipek
- İlhan Mimaroğlu
- Metin Eloğlu
- Kemal Bayazıt
- Füsun Önal
- Cezmi Baskın
- Meral Konrat
- Gülse Birsel
- Emre Törün
11 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
11 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanabilir:
- Dorothy Gish
- Frederik
- Harold Wilson
- Nicolaas Bloembergen
- Albert Salmi
- Davis Guggenheim
- Marcos Pontes
- Didier Drogba
- Daniel Vázquez Evuy
- Stelios Malezas
- Fábio Coentrão
- Anton Yelchin
- Jodie Comer
- Anthony Davis
- Andrew Robertson
YORUMLAR