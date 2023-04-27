11 Mart Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 11 Mart Hangi Burç? 11 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

11 Mart hangi burç? 11 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji, insanların doğum tarihlerine ve yıldız haritalarına dayalı olarak belirlenen burçlar aracılığıyla karakteristik özelliklerini ve gelecek tahminlerini inceleyen eski bir inanç sistemidir. 11 Mart insanları duyarlı, sezgisel ve hayal gücü yüksek kişilerdir. Peki, 11 Mart hangi burç?

11 Mart Hangi Burç? 11 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

11 Mart tarihli doğumlular sanata, müziğe veya diğer yaratıcı alanlara ilgi duyabilirler. Empati kurma becerileri gelişmiştir ve genellikle derin düşüncelere dalarlar. Ancak bazen gerçeklerden kaçma ya da gerçekçi olmama eğilimleri olabilir. Peki, 11 Mart hangi burç?

11 Mart Hangi Burç?

11 Mart burcu özellikleri gereği bu tarih Balık burcunu simgeler. Balık, zodyakın en hassas burçlarından biridir. Çok fazla empatiye ve başkalarının sorunlarını dinleme yeteneğine sahip insanlardır. Genel bir kural olarak sakin ve sezgisel olarak çok sevecen olurlar. Buna ek olarak onları gerçek dünyadan belirli durumlarda uygun olandan daha fazla soyutlasa da onları sanatla ilgili görevlerde iyi yapacak çok fazla hayal gücüne sahipler. İçgüdülerine ve sezgilerine çok güvenirler. Aşkta Balıklar romantiktir, yavaş gitmeyi severler ve sevdikleri veya sevdikleri kişiyi aşırı derecede idealize etme eğilimindedirler. İdeal ilişkileri hakkında hayal kurmaya çalışırlar. Bir ilişkide hoşgörülü, anlayışlı ve şefkatlidirler, istikrar ararlar.

11 Mart Burcu Erkeği

11 Mart burcu erkeği duygusal, empatik ve sanatsal yönleri olan kişilerdir. Kendi iç dünyaları oldukça zengin ve karmaşıktır. Başkalarının duygularını anlamak için büyük bir yetenekleri vardır ve yardımseverlikleri ile tanınırlar. 11 Mart doğumlu erkekler; kararlı, cesur, yaratıcı ve duyarlı olabilirler. Liderlik özellikleri de güçlü olabilir. Ancak sabırsız ya da aceleci davranma eğilimleri de mevcuttur. Empati yetenekleri sayesinde başkalarına yardım etmekten keyif alabilirler ve sanatsal yönleri ile kendilerini ifade etmeyi sevebilirler.

11 Mart Burcu Kadını

11 Mart burcu kadını hayal gücü yüksek ve sanatçı ruhlu kişilerdir. Duygularını ifade etmekte ve başkalarının duygularını anlamakta oldukça iyidirler. Sanatsal yönleri sayesinde yaratıcı alanlarda kendilerini ifade etmekten keyif alırlar.

11 Mart Yükseleni Nedir?

11 Mart burcu yorumuna göre bu tarihte doğan birinin yükselen burcu; tam doğum saatine, doğum yerine ve diğer astrolojik faktörler sebebiyle değişebilir. Genel olarak 11 Mart doğumlu birinin yükselen burcu, Koç burcu olabilmektedir. Fakat yükselen burcun tam olarak belirlenmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Yükselen burç; kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Koç burcu yükseleni olan kişiler cesur, enerjik ve liderlik yetenekleri olan insanlar olarak tanımlanırlar. Ayrıca genellikle mücadeleci, sabırsız ve rekabetçi olabilirler. Yükselen burç, kişinin doğum haritasında 1. evi yönetir ve kişinin fiziksel görünümü, kişiliği, düşünce tarzı ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Ancak yükselen burç sadece bir faktördür ve kişinin tüm doğum haritası dikkate alınarak yorumlama yapılmalıdır.

11 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

11 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Hayko Cepkin
  • Yakup Satar
  • Hasan Ferit Alnar
  • Güzin Özipek
  • İlhan Mimaroğlu
  • Metin Eloğlu
  • Kemal Bayazıt
  • Füsun Önal
  • Cezmi Baskın
  • Meral Konrat
  • Gülse Birsel
  • Emre Törün

11 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

11 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanabilir:

  • Dorothy Gish
  • Frederik
  • Harold Wilson
  • Nicolaas Bloembergen
  • Albert Salmi
  • Davis Guggenheim
  • Marcos Pontes
  • Didier Drogba
  • Daniel Vázquez Evuy
  • Stelios Malezas
  • Fábio Coentrão
  • Anton Yelchin
  • Jodie Comer
  • Anthony Davis
  • Andrew Robertson
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

10 Mart Hangi Burç? 10 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 10 Mart hangi burç?
9 Mart Hangi Burç? 9 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 9 Mart hangi burç?
8 Mart Hangi Burç? 8 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 8 Mart hangi burç?
7 Mart Hangi Burç? 7 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 7 Mart hangi burç?
Patlamış mısır yiyen geyik viral oldu
YAŞAM Patlamış mısır yiyen geyik viral oldu
800 yıllık tarihi Karakaya köyü drone ile görüntülendi
YAŞAM Uzaktan terk edilmiş görünüyor! 'Korsan Köy' havadan ...
TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor
YAŞAM TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında ...
Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
YAŞAM 'Aşk acısı' diyerek bank çaldı... Belediyeden çağrı!
Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'da kuş halkalaması başladı
YAŞAM Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası!
Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
YAŞAM Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.