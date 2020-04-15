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11 yaşındaki Nurten'e polislerden doğum günü pastası sürprizi

Malatya'da, anne ve babasının kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarı çıkamayan ve 155'e doğum günü olduğunu bildiren 11 yaşındaki Nurten'in isteğini Sanayi Polis Merkezi Amirliği yerine getirdi. Ekipler, doğum günü pastasıyla küçük kıza sürpriz yaptı

malatya polisten doğum günü sürprizi
HABERTURK.COM

Malatya'da, 155'e doğum günü olduğunu bildiren 11 yaşındaki Nurten'in isteğini Sanayi Polis Merkezi Amirliği yerine getirdi.

 

Ferdi Durdu'nun haberine göre, anne ve babasında kronik rahatsızlık bulunan ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 11 yaşındaki Nurten, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Sanayi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, pasta alarak küçük kızın evine giderek, sürpriz yaptı.

Polisler önce pastanı mumunu yaktı, sonra kapının zilini çaldı. Kapıyı açınca karşısında polisi ve pastayı gören küçük kız, unutamayacağı bir doğum günü yaşadı. Polisler, 'İyi ki doğdun Nurten' diyerek, küçük kızın doğum gününü kutladı. Büyük mutluluk yaşayan küçük kız ise, teşekkür edip, mumları üfledi.

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