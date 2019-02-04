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Kayseri'de yeni yılın ilk günlerinde lise öğrencisinin sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatını kaybetmesi dikkatleri yeniden sokak hayvanlarının üzerine çekmişti. Lise öğrencisi Mehmet Özer'in ölümünden bu yana toplam 9 saldırı yaşandı. 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Dün de Muğla'nın Datça ilçesinde 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa saldırıya uğradı. Bu son olayda, iki sokak köpeğinin saldırısı sonucunda Ağa'nın vücudunda derin yaralar oluştu.
BODRUM'A GÖTÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa, dün Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı. Mahallede çığlık seslerini duyan vatandaşlar ve babasının yardımıyla kurtarılan Ağa, hastaneye kaldırıldı. Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, bugün deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da sürüyor. AA'nın haberine göre, ilçede iki sokak köpeğinin saldırısı sonucu vücudunda derin yaralar oluşan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" adlı tam donanımlı deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanede müdahale edilen Ağa, yaklaşık 4 saat süren plastik cerrahi operasyonu geçirdi.
"O ANI HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM"
Baba Mesut Ağa, oğlunun çok büyük badire atlattığını söyledi. Ağa, "Oğlumun boynunda, suratında, kolunda ve sırtında çok derin yaralar mevcut. Bu mağduriyeti kimsenin çocuğunun yaşamasını istemiyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin." dedi. Yasaklı köpeklerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınması gerektiğine işaret eden Ağa, "Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Çocuğumun şu an için çok şükür hayati tehlikesi yok ancak tetkikleri devam ediyor. Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar başladı ama bu durumda en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın psikolojik bir süreci olacak. Bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna yeterli bir aile değiliz. Buna gücümüz nasıl yetecek, nasıl üstesinden geleceğiz bilemiyoruz" diye konuştu. Çocuğunu köpeklerden kendi çabalarıyla güçlükle kurtardığını vurgulayan Ağa, "Çok büyük psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Atlatması çok zor olacak. O anı hatırlamak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.
SON BİR AYDA 9 SALDIRI YAŞANDI
Son bir ayda yaşanan 9 saldırıda 1 kişi ölürken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. İşte sokak köpeklerinin o saldırıları:
31 OCAK - 10 YAŞINDAKİ KIZI BABASI KURTARDI
Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, başıboş köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Günpınar Mahallesi Tozkoparan mevkiinde Tuana Kartal, evinin önünde başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Evde sesleri duyan babası Yaşar Kartal'ın yardımıyla kurtarılan çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
30 OCAK - KANGAL 2 KİŞİYE SALDIRDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Yusuf Türkyılmaz (36) ve Halil İbrahim Toppınar (33),bağlıyken, zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.
24 OCAK - 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAFASINDA DERİN YARALAR
Kahramanmaraş'ta oynadığı köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Ahmet Hakan A., başından yaralandı. Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Hakan A., evlerinde besledikleri köpekle oynarken iddiaya göre bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan yakınları tarafından kurtarılan Ahmet Hakan A. kafasından ve elinden yaralandı. Tedaviye alınan ve aşısı yapılan Ahmet Hakan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kafasında derin yaralar oluştuğu belirtildi.
19 OCAK - MİLLİ KOŞUCUYA ANTRENMANDA SALDIRDILAR
Karabük’te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20),Şirinevler Kent Ormanı’nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına giren Aslan’ı, yardım istediği polisler kurtardı. Çalıklar arasında polis ekipleri tarafından ağlarken bulunan sporcu polise, olay yerinden kaçan köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyledi. Polis ekipleri köpeklerin saldırı sonrası korkuya kapılan Aslan’ı ekip aracıyla kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
18 OCAK - YAŞLI ADAMI KÖYLÜLER KURTARDI
Karaman merkeze bağlı Mesudiye köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki Salih İnce’yi vatandaşlar kurtardı. Yaşlı adam, üç köpeğin saldırısından kurtulabilmek için kaçtığı esnada yere düşerek ellerinden yaralandı.
17 OCAK - ESNAF HAVAYA ATEŞ AÇARAK KURTARDI
Bursa’da bir iş yerindeki köpek üniversite öğrencisine saldırdı. Ayaklarından ve kollarından yaralanan genci havaya ateş açarak köpekleri korkutan esnaf kurtardı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesinde okuyan 20 yaşındaki Muammer U. otobüsten evine gitmek için indiği sırada, yol kenarında bulunan bir fidan çiftliğine ait bir köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan gence saldıran köpeklerden birisi Muammer U.'yu bacağından ısırarak yere düşürdü. İşyerindeki köpeğin kol ve ellerinden de ısırdığı genç yaralandı. Olayı gören çevredeki bir esnaf tabancasıyla havaya ateş açarak köpeği korkuttu. Bu sırada yaralı Muammer U. ise yan tarafta bulunan otomobil galerisinin bulunduğu alanın duvarından içeriye atlayarak kurtulmayı başardı.
10 OCAK - 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Mardin'in Ömerli ilçesinde, okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. İlçe merkezinde Atatürk İlkokulu öğrencisi Emre Çiftçi (7),okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı.
10 OCAK - YAŞLI KADINI KOMŞU KURTARDI
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 9 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Çevirme köyünde yaşayan Sebahat Karaman (56),liseye giden kızını servise bindirdikten sonra evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin yaraladığı kadın, komşusunun oğlu tarafından kurtarılarak ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman'ın, bir yıl önce de köyde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.
4 OCAK - LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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