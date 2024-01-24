13 dalda Oscar adayı! Oppenheimer'ın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
2023'ün en çok ses getiren filmi olan Oppenheimer, 96. Oscar ödüllerinde 13 dalda aday gösterildi. 21 Temmuz 2023'te vizyona giren film ülkemizde 1 milyondan fazla izlendi. Bu büyük çıkışın ardından hayatını izlediğimiz Robert Oppenheimer'dan oyuncularına kadar film mercek altına alındı. İşte detaylar…
Yönetmen Christopher Nolan’ın her ayrıntısını büyük bir titizlikle işlediği filmi Oppenheimer vizyona girdiği 21 Temmuz’dan bu yana ses getirmeye devam ediyor. Oppenheimer’ın konusu olan ünlü fizikçi Robert Oppenheimer’ı filmde Peaky Blinders dizisinde adından söz ettiren Cillian Murphy canlandırıyor.
OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Oppenheimer filminin konusu adını da aldığı Julius Robert Oppenheimer’ın atom bombasını yapma sürecini ve patlamadan sonrasını kapsamakta. Film, bize ilk olarak Oppenheimer kimdir sorusunun cevabını verecek şekilde Robert Oppenheimer’ın Niels Bohr tarafından teorik fizik okumaya yönlendirilmesi ve tüm bunların onun iç dünyasına etkilerini anlatarak başlar. Sonrasında Aralık 1938’de nükleer fisyon keşfiyle birlikte Oppenheimer bunun bir silah olarak kullanılabileceğini fark eder. Bu alandaki çalışmalarıyla tanınmaya başlamış olan ünlü fizikçi, II. Dünya Savaşı sürecinde Amerika Birleşik Devletlerinde Manhattan Projesine liderlik etmek üzere işe alınır.
Atom bombasının inşası ve Hiroşima’nın bombalanmasının ardından Oppenheimer kamuda övgü ile karşılanan biri haline gelir. Fakat o, kişisel olarak yaşananlardan çok rahatsız olur. Ölüm ve yıkımlardan bir hayli etkilenen Oppenheimer daha fazla nükleer silah geliştirilmemesi adına çağrıda bulunur. Bu çağrının ardından oldukça tepki çeken fizikçinin siyasi gücü dönemin vekillerinden Strauss tarafından baltalanır. Geçmiş yaşantısının da kendisine karşı kullanılmasıyla beraber Oppenheimer kendisini ABD tarafından hedef gösterilmiş bir noktada bulur.
OPPENHEIMER OYUNCULARI KİMLERDİR?
•Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
•Emily Blunt – Katherine Oppenheimer
•Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
•Matt Damon - Leslie Groves Jr.
•Florence Pugh - Jean Tatlock
•Rami Malek - David Hill
OPPENHEIMER FİLMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Christopher Nolan’ın sanatçı kişiliğini konuşturduğu Oppenheimer filminin en dikkat çekici özelliği iki farklı renk paleti üzerinden seyirciyle buluşması. Nolan, film boyunca siyah beyaz ve renkli sahnelere sıklıkla yer vererek izleyicilerin kafasında Oppenheimer neden siyah beyaz sorusunun oluşumunu kaçınılmaz kılıyor. Ünlü yönetmen bu durumu filmin nesnel ve öznel olmak üzere iki farklı bakış açısına sahip olduğu, renkli sahnelerin öznel; siyah beyaz sahnelerin ise nesnel olduğunu söyleyerek açıklıyor.
OPPENHEIMER HANGİ DALLARDA OSCAR ADAYI?
Bu sene gerçekleşecek olan 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer 13 dalda aday olarak damgasını vurdu. Filmin aday olduğu kategoriler ise şu şekilde:
•En iyi görüntü
•En iyi yönetmen
•En iyi erkek başrol
•En iyi yardımcı erkek oyuncu
•En iyi yardımcı kadın oyuncu
•En iyi sinematografi
•En iyi uyarlama senaryo
Film aynı zamanda en iyi makyaj ve saç, en iyi kostüm dizayn, en iyi düzenleme, en iyi ses, en iyi yapım tasarımı gibi kategorilerde de aday durumda.