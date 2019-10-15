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HaberlerGündemYÖK 14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavını kaldırdı! - Haberler

YÖK 14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavını kaldırdı!

HABERTURK.COM

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bu bölümler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak

14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavı kaldırıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bu bölümler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak. 

Söz konusu 14 bölüm şöyle;

Çizgi Film (Animasyon),Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı. 

YKS puanıyla öğrenci alacak bu bölümlere girmek isteyen adayların hem Temel Yeterlilik Testi (TYT)´ne hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT)´ne girmesi gerekecek.

 

 

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