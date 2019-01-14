

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı milyonlarca vatandaşlara ve öğrencilere zor anlatr yaşatıyor. Valilikler ise öğrenciler için eğitime kar tatili arası veriyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? 15 Ocak Salı günü kar tatili olacak illere yönelik Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi. İşte il il eğitime kar tatili verilen yerlerin listesi...

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

(Valilikten gelen açıklamalara göre kar tatili yapan il ve ilçeler haberimizde olacaktır...)

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