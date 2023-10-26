15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hazırlıkları çerçevesinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 05.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı
Giriş: 26.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 26.10.2023 - 06:52
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hazırlıkları kapsamında, 02.00 ila 05.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
AA'nın haberine göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve emniyet birimlerince, belirtilen saat diliminde Anadolu ve Avrupa Yakasında köprüye bağlanan yollar kapalı kaldı.
Köprüde çift yönlü trafik akışı, saat 05.00 itibarıyla yeniden başladı.