15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
2 TAKSİ VE 5 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AA'nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ
Kazada, araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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