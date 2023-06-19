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15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

15 yaşındaki Carolina, başını buza çarptı ancak her şey normal gibiydi. İddialara göre; o gece yatağa şiddetli bir diş ağrısıyla girdi ve tam 32 yıl uyudu; uyandığında 47 yaşındaydı. İşte, Carolina'nın ilginç hikâyesi ve aslında neler olabileceğine dair teoriler....

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  • 15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

    Carolina Olsson'un hikâyesi oldukça ilginç. İddialara göre 32 yıl boyunca uyuyan genç kız, 47 yaşında uyandı. Peki, bu nasıl oldu? İşte, Carolina'nın iddia edilen yaşamı ve öne sürülen teoriler...

    Carolina, 29 Ekim 1861 tarihinde İsveç'in Mönsteros yakınlarındaki küçük bir köy olan Oknö'de doğdu; beş kardeşli bir ailenin tek kızıydı.

    Carolina, 18 Şubat 1876'da donmuş bir nehri geçerken düştü ve kafasını çarptı ancak görünürde önemli bir sorun yoktu. Akşam evine dayanılmaz bir diş ağrısı ile döndü.

    Ancak o sıralarda 15 yaşında olan Carolina'nın diş ağrısı, aile tarafından "büyülü bir etkiye maruz kalması" olarak yorumlandı. Sabahki durumuna göre hareket etmeye karar vererek onu yatağına gönderdiler. Öne sürüldüğüne göre; Carolina 15 yaşındayken uykuya daldı ve 1908'de 47 yaşındayken uyandı.

    Fotoğrafta Carolina'nın evinin önünde dururken tasvir edilen bir çizimi görülüyor.
  • 15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

    Fakir bir balıkçı olan Carolina'nın babası, doktor randevusunun parasını ödeyemedi. Aile üyeleri, rehberlik için arkadaşlarına ve şehrin ebesine başvurdu. 

    Sonunda komşular bir araya gelerek doktorla görüşmek için gereken parayı topladı ama doktor da Carolina'yı uyandırmayı başaramadı. Olsson'ın evine gelen diğer birçok doktorun çabalarına rağmen Carolina derin uyku halini korudu. Hatta tüm bu süreç boyunca kızın saçlarının ve tırnaklarının uzamadığı ve doktorların bu konuda endişe ettiği öne sürülüyor.  

    1892 yılında Carolina bir ay boyunca hastaneye yatırıldı. Onu uyandırmak için vücudundan elektrik akımı bile geçirdiler. Buna rağmen girişimler başarısız oldu. Carolina uyuduğu süre boyunca katı gıda yemedi, şekerli süt ile beslendi.

    Fotoğraf: Carolina Olsson
  • 15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

    Hastane tarafından verilen teşhis, bunamaya bağlı bir tür felç geçirdiği yönündeydi. Bu vakayla ilgili ilginç olan şey, bedensel durumuna rağmen, çevreye tepki verebildiği için zihninin hâlâ aktif olmasıydı. İleriki yıllarda Carolina'nın erkek kardeşlerinden biri hayatını kaybetti; Carolina ailesi tarafından öne sürülen iddiaya göre koma halindeyken uyuyordu.

    Nihayet 3 Nisan 1908'de bir hizmetçi Karolina'yı yerde sürünürken buldu. Zayıf ve solgundu, ışığa duyarlıydı ve konuşmakta biraz zorlanıyordu. Haber büyük heyecan yarattı. Muhabirler, doktorlar ve izleyiciler ona yaşadıklarını sormak için Oknö'ye gittiler ama uyandığında geçen 32 yıla dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

    Fotoğraf: Carolina Olsson'un 32 yıllık uykusundan sonra uyanık halde ilk çekilen fotoğrafı.
  • 15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

    TEORİLER VE OLASI AÇIKLAMALAR

    Tüm bu olay oldukça kafa karıştırıcı ve ne kadar gerçek olduğu konusunda şüpheye düşürüyor; özellikle tüm hikâyenin iddialar üzerinden yükseldiğini düşünürsek.

    Bu noktada olası açıklamaları ve teorileri de incelemek de fayda var. Örneğin; Karolina'nın zaman zaman uyandığı, İsa'ya dua ettiği iddia ediliyor. Belki de Carolina psikolojik durumundan dolayı uyanmayı seçmiyordu; en nihayetinde bütün gün yatakta kalan, sadece birkaç kelime konuşan ve çok az yemek yiyen insanlara dair birçok psikolojik vaka bulunuyor.

    Yazılanlar arasında bir psikiyatristin Carolina'nın zaman zaman gözlerini kapattığını ve kendi iradesiyle yanıt vermediğini, muhtemelen nadir görülen bir psikiyatrik durumdan muzdarip olabileceğini öne sürdüğü gibi bilgiler de var.

    Öte yandan Carolina'nın testlere yanıt vermemesi, vakayla ilgili olabilecek nadir bir duruma da işaret ediyor olabilir.
  • 15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan genç kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor

    Son bir görüş olarak; elektroşok tedavisinden sonra Carolina normale dönmüş olabilirdi çünkü bu tedaviden sonra doktorlar ziyaretleri kesti ve aileye umutla beklemesi gerektiğini söylediler. Belki de durum gerçekten buydu; Carolina nadir görülen bir tıbbi durumla karşı karşıyaydı ancak bir şekilde hayata dönmeyi başarmıştı. Geri kalan tüm süreç dikkat çekmekten hoşlanan bir ailenin çabası olabilir miydi? Bilemiyoruz.

    Tüm teorilere rağmen Carolina uyandıktan sonra hayatına geri döndü ve 40 yıl daha yaşadı. 5 Nisan 1950'de 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Carolina'nın eşsiz hikâyesi onun "Oknö'nün Uyuyan Güzeli" olarak anılmasını sağladı.

    Fotoğraf: Carolina Olsson'un yaşlı hali

    Kaynak: Medium, BrightSide, Read

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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