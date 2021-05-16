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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? sorusu tam kapanmanın son gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayacaklar bugün marketlerden çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte detaylar...

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 17 günlük kapanmada marketlerin çalışma saatleri de açıklanmıştı. Peki 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte detaylar...

16 MAYIS (BUGÜN) MARKETLER AÇIK MI?

16 Mayıs 2021 Pazar günü yani bugün bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar vatandaşlara 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN MARKETLER GENELGESİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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