18 ay başsız yaşayan horoz Mike

Çiftçi, Mike'ın bu durumunun ilgi çekeceğini biliyordu. Sonraki 18 ay boyunca başsız horozu karnaval ve festivalerde sergiledi.

Bir damlalıkla yemek borusuna su ve sıvı gıda damlatarak Mike'ı besledi ve bir şırınga ile boğazındaki mukusu çıkardı. Mike o kadar ünlü oldu ki Time dergisi bile onun hakkında bir haber yayınladı.

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