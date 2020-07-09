65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma saati kaç? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri arasında en uzun süreli olarak uygulanan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum merak ediliyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kademeli olarak esnetildi. Son olarak, 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilmesine kara verildi.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son karar da, 18 yaş altı çocukların ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkması şeklinde oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

65 yaş üstü vatandaşların seyahat edebilmeleri için e-Devlet ya da Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı'nda seyahat izin belgesi alması gerekiyor. 18 yaş altı ise yanlarında ebeveynleri olması durumunda HES kodu ile seyahat edebilir.